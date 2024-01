Kaczyński wyszedł z sali plenarnej. W rozmowie z dziennikarzami uderzył w Unię Europejską

Kaczyński uderza w Unię Europejską

Pytany był także, "czy istnieje takie stanowisko jak pełniący obowiązki prokuratora krajowego". - Nie ma takiego stanowiska. To, co się tam dzieje, to jakieś kolejne ciężkie złamanie prawa. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, że ci, którzy to robią, staną przed sądem - powiedział.

Dopytywany o ułaskawienie prezydenta i to, "dlaczego premier Donald Tusk go nie uznaje", Kaczyński odparł, że "to jest pytanie do Donalda Tuska, dlaczego on w ogóle nie uznaje porządku prawnego w Polsce". - Rzeczywiście nie uznaje i najwyraźniej po słowach pana (Manfreda - red.) Webera (przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej - red.) można sądzić, że ma w tym poparcie Unii Europejskiej, co jest dowodem na to, że cała walka Unii Europejskiej o praworządność w Polsce była jedną wielką komedią. Chodziło o to, że rządzili nie ci, co trzeba - komentował.