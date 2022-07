Jarosław Kaczyński mówił o kamieniach milowych i euro. "Straszenie Unią Europejską tym razem mu nie wyjdzie"

Jarosław Kaczyński chce nam wszystkim narzucić dyskusję i temat tej dyskusji - powiedział w "Faktach po Faktach" były wicepremier Janusz Piechociński, komentując wypowiedzi prezesa PiS na tematy unijne. Według niego w takich działaniach chodzi o to, "żebyśmy nie mówili o tym, co dzieje się naprawdę w polskiej gospodarce". Ekonomistka Alicja Defratyka podkreślała zaś, że "PiS zawsze musi czymś straszyć, zawsze musi być jakiś wróg".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na piątkowym spotkaniu w Płocku przekonywał, że "z punktu widzenia traktatów nie mamy żadnych obowiązków, żeby słuchać UE w sprawie wymiaru sprawiedliwości". Odpowiedział w ten sposób na pytanie o kamienie milowe, których spełnienie warunkuje wypłatę unijnych środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Kaczyński mówił też, że "euro by nas zabiło w czasie tego kryzysu, który był w latach 2008-2009 i jeszcze bardziej by zabiło nas dzisiaj". - Wszystkie słabsze gospodarki tracą na euro. Kto zyskuje na euro? Niemcy i tak zwany klaster wokół niemiecki, czyli Holandia, część Belgii, Austria, Luksemburg, może co najwyżej zachodnia Francja, a już Francja jako całość przegrywa, bo ma za słabą gospodarkę - przekonywał prezes PiS.

Piechociński: Kaczyński chce nam wszystkim narzucić dyskusję i temat tej dyskusji

O wypowiedziach Kaczyńskiego na temat UE rozmawiali w "Faktach po Faktach" w TVN24 były wicepremier i były minister gospodarki Janusz Piechociński oraz Alicja Defratyka, ekonomistka i autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Według Piechocińskiego, "Jarosław Kaczyński chce nam wszystkim narzucić dyskusję i temat tej dyskusji". - O co w tym wszystkim chodzi? - pytał. Zdaniem byłego wicepremiera o to, "żebyśmy nie mówili o tym, co dzieje się naprawdę w polskiej gospodarce, co się wydarzy, jakie są prognozy, jakie są koszty i jak jesteśmy nieprzygotowani do czasu, który nadchodzi i już nadszedł".

- Dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego ekipie oddaliliśmy się o odległości kosmiczne od możliwość wejścia do (strefy - red.) euro - przekonywał były minister gospodarki.

Wspomniał przy tym o Chorwacji, w której europejska waluta będzie stosowana od 1 stycznia 2023 roku. - My możemy tylko pomarzyć, żeby rozpocząć poważną dyskusję przy tym zadłużeniu, przy niewydolności, przy słabym złotym. No, nawarstwiło się - dodał gość TVN24.

Ekonomistka: straszenie Unią Europejską tym razem Kaczyńskiemu nie wyjdzie

Defratyka oceniła, że "PiS zawsze musi czymś straszyć, zawsze musi być jakiś wróg". - Bo łatwo jest w kogoś walić, łatwo jest mobilizować ludzi wokół jakiejś wspólnej idei - wyjaśniała. - Myślę, że właśnie tą wspólną ideą powinno być euro. Bo to jest coś takiego, co powinno nas jednoczyć - oceniła ekonomistka.

Na uwagę, że Kaczyński mówił, iż wprowadzenie waluty euro "by nas zabiło" wskazywała, że jest to opinia prezesa PiS. - To straszenie Unią Europejską tym razem mu nie wyjdzie. Dlatego, że nawet są ostatnie wyniki badani Eurobarometru, gdzie zdecydowana większość Polaków, to jest ponad 80 procent, jest zadowolonych z tego, że jest Unia Europejska, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej - powiedziała.

Defratyka zastanawiała się też, jak rządzący "będą tłumaczyli to, że z jednej strony prezydent teraz popiera wejście Ukrainy do Unii Europejskie i Polacy są za tym, aby Ukraina stałą się członkiem Unii Europejskiej, a z drugiej strony PiS będzie tą Unią Europejską straszył". - Myślę, że tym razem to się im nie uda, że tutaj przeszarżują. Tym bardziej, że w obliczu wojny wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wielką wartością jest Unia Europejska, wspólnota, co można razem osiągnąć - dodała.

Sytuacja gospodarcza w Polsce. "Trzeba się szykować na gorsze czasy"

Były wicepremier ocenił też, że "sytuacja gospodarcza wymknęła się rządzącym spod kontroli, spod pewnej racjonalności". - Dokonują chaotycznych działań, choćby to zlecenie dla spółek prawa handlowego, dla prezesów: no to kupcie po trzy czy cztery miliony ton węgla do 30 października - powiedział Piechociński.

Natomiast według Defratyki, "trzeba się szykować na gorsze czasy". - Bo nawet teraz, jeżeli ta dynamika inflacji trochę przystopuje, to nie znaczy, że ceny zaczną spadać, tylko że nie będą rosły dużo bardziej - powiedziała.

