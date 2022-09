O nadchodzących wyborach mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Musimy stworzyć - poza tym, że musimy przeprowadzić pewne zmiany prawne, które pozwolą lepiej kontrolować wyniki wyborów - (...) armię, która będzie strzegła wyborów w każdym okręgu wyborczym - ocenił. Jego zdaniem "armia" powinna liczyć "kilkadziesiąt tysięcy ludzi". Lider Prawa i Sprawiedliwości odniósł się też do wysokich cen za surowców grzewczych. - Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście oponami i tym podobnymi rzeczami - stwierdził.

Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wrócił w sobotę do objazdu po Polsce i odwiedził tego dnia Nowy Targ (Małopolska). Na spotkaniu z wyborcami mówił między innymi, że "za kilkanaście miesięcy, jeśli nie będzie jakichś nadzwyczajnych wydarzeń, za mniej więcej 13, 14 miesięcy, będziemy mieli wybory".

Kaczyński o "zmianach prawnych, które pozwolą lepiej kontrolować wyniki wyborów" i stworzeniu "armii"

Ocenił między innymi, że "przyjdą wybory i druga strona już dzisiaj zapowiada, że ona będzie kontrolować". - Co to znaczy w ich rozumieniu to chyba wiemy i że ona w gruncie rzeczy - to jest między słowami, ale bardzo wprost, tak naprawdę formułowane - żadnego innego wyniku niż ich zwycięstwo nie uzna - mówił dalej Kaczyński.

- Otóż, my musimy stworzyć - poza tym, że musimy przeprowadzić pewne zmiany prawne, które pozwolą lepiej kontrolować wyniki wyborów - musimy stworzyć naprawdę armię, która będzie strzegła wyborów w każdym okręgu wyborczym - powiedział.

Zwrócił się do wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości, a także do jego zwolenników, by w tym wzięli udział. - Potrzebna jest naprawdę armia. Armia licząca kilkadziesiąt tysięcy ludzi, bo tych okręgów, obwodów wyborczych, komisji obwodowych, jest (...) przeszło 28 tysięcy i wszędzie muszą być nasi ludzie. I to jest dzisiaj nasze wielkie zadanie, obok innych oczywiście - dodał.

Kaczyński w Nowy Targu PAP/Grzegorz Momot

Lider PiS wzywa do "powołania ruchu"

Zaznaczył, że nie jest to zadanie do wykonania przez samą partię. - Partia dziś takich sił nie ma. To musi być szerszy ruch i bardzo proszę, żeby już teraz, na jesieni, podjąć działania zmierzające do powołania takiego ruchu, bo tylko wtedy możemy być pewni, że wynik będzie sprawiedliwy, zwycięski - w co głęboko wierzę - albo i nie, co było by tragedią, ale może się to zdarzyć, ale sprawiedliwy - powiedział prezes PiS.

Kaczyński o "zmianach prawnych, które pozwolą lepiej kontrolować wyniki wyborów" i stworzeniu "armii" TVN24

Jarosław Kaczyński: trzeba palić wszystkim, poza oponami i podobnymi rzeczami

Kaczyński odpowiadał również na pytania uczestników. Jedno z nich dotyczyło wysokich cen węgla i gazu. - Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście oponami i tym podobnymi rzeczami, (...) bo po prostu Polska musi być ogrzana – ocenił prezes PiS.

Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim w Nowym Targu PAP/Grzegorz Momot

Kaczyński przekazał też: - Składamy taki projekt, ale już teraz będziemy o nim mówić, projekt apelu do Unii Europejskiej, żeby ona tę sprawę załatwiła. I nie chodzi tylko o takie sprawy. Chodzi o te opłaty wszystkie, chodzi o to, żeby Unia wyciągnęła wnioski z tego, co się dzieje, bo do tej pory jest jak mur, (jakby - przyp. red.) nic się nie stało - powiedział.

Jarosław Kaczyński wspomniał, że nie wiadomo, kiedy nadejdzie zima, gdy ogrzewanie stanie się koniecznością. Apelował także, aby nie denerwowali się ci, którzy obawiają się, że kupili za mało węgla i przekonywał, że "węgiel będzie".

Kaczyński zapowiada "kampanię" o reparacjach na terenie Niemiec

Lider PiS został również zapytany o opublikowany 1 września raport dotyczący reparacji wojennych od Niemiec i o dalsze kroki rządu w tej sprawie. Kaczyński uznał, że raport musi zostać przetłumaczony bardzo dokładnie, "z takim zweryfikowaniem, sprawdzeniem, na niemiecki". - Jeżeli chcemy podjąć akcję wobec Niemiec, to musimy mieć taki bardzo precyzyjny przekład niemiecki. To chwilę potrwa, a później będzie wystosowana nota do Niemiec, oficjalna nota – zapowiedział.

Przekazał też, że na terenie Niemiec odbędzie się cykl konferencji i spotkań. - Można powiedzieć, cała kampania. Ale rozszerzymy ją także na inne kraje – kontynuował.

Kaczyński o reparacjach niemieckich: będzie kampania TVN24

