Na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim znów wpuszczano tylko osoby z listy. "Zweryfikowaliśmy pana, musi pan wyjść"

Niedziela jest kolejnym dniem objazdu Jarosława Kaczyńskiego po Polsce. Tego dnia prezes PiS odwiedził Mielec. Tam - podobnie jak dzień wcześniej w Nowym Targu - w spotkaniu z nim mogły uczestniczyć tylko osoby z przygotowanej wcześniej listy. Jednemu mężczyźnie udało się jednak wejść do budynku, choć na niej nie widniał. - Wszedłem tam, ale drugi mnie podkapował - relacjonował w rozmowie z TVN24. - Byłem w środku, miałem tę plakietkę, ale powiedział, że ja nie z PiS-u i mnie wyrzucili stamtąd - dodał.

W niedzielę w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu (Podkarpacie) odbyło się spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. Dzień wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości wrócił do objazdu po kraju po ponad miesięcznej przerwie, odwiedził Nowy Targ i Nowy Sącz.

W Mielcu był reporter TVN24 Mateusz Półchłopek, który relacjonował, że przy niedzielnym spotkaniu obowiązywały bardzo podobne zasady jak w przypadku poprzednich. - Ci, którzy byli na liście, mogli wejść. Ci, których na liście nie było, wejść nie mogli - przekazał.

Jak mówił reporter, osoby, których nie było na liście, ale chciały wejść do budynku i posłuchać Kaczyńskiego, relacjonowały, że były pytane, skąd dowiedziały się o spotkaniu, gdzie mieszkają, ale także o to, czy są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości.

Mieszkaniec był budynku, został wyproszony. "Zweryfikowaliśmy pana, musi pan wyjść"

Kilkadziesiąt osób zebrało się przed Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu, aby zaprotestować w związku z wizytą Kaczyńskiego w mieście. Jak mówił reporter TVN24, kilka osób z tego grona próbowało też wejść do środka.

Jednemu z protestujących się to udało, ale po chwili miał usłyszeć, że został zweryfikowany i musi opuścić budynek. - Wszedłem tam, ale drugi mnie podkapował, wyprowadzili mnie stamtąd. Już byłem w środku, miałem tę plakietkę, ale powiedział, że ja nie z PiS-u i mnie wyrzucili stamtąd. Powiedział, że podałem złe dane i mnie wyrzucili - opowiadał mężczyzna. Przyznał, że nie był na liście. - Przyszedłem, mówię, że ja chciałem też wejść, zobaczyć - relacjonował. I dodał: - Ale niestety.

- Jeden taki kolega PiS-owiec mnie podkablował, przyszli po mnie, zabrali mnie, (powiedzieli - przyp. red.): zweryfikowaliśmy pana, musi pan wyjść - kontynuował.

Podobna sytuacja miała miejsce także w sobotę w Nowym Targu, gdzie wpuszczane były tylko osoby z listy. Wiele osób o jej istnieniu dowiedziało się na niedługo przed spotkaniem.

Kaczyński chce znieść immunitety formalne. "To dotyczy także sędziów i prokuratorów"

W swoim wystąpieniu Kaczyński mówił między innymi, że PiS chce "wprowadzić pewną zmianę". - To będzie trudne, bo to jest kwestia w wielkiej mierze konstytucyjna, to znaczy znieść tak zwane immunitety formalne - powiedział.

Podkreślał, że chodzi o immunitety formalne, bo materialne "muszą być zachowane". - Nie może być tak, że poseł odpowiada karnie za to, jak głosuje albo za to, co mówi z mównicy. Chyba, że jest to obrażanie ludzi i mamy prywatną skargę. Natomiast w innych przypadkach to jest wyjęte spod odpowiedzialności karnej. I to musi być zachowane - ocenił.

- Natomiast to, że kradnie, po pijanemu jeździ samochodem, czy robi różne inne brzydkie rzeczy to nie powinno być w żadnym razie osłanianie żadnym immunitetem. I to dotyczy także sędziów i prokuratorów - dodał. Według niego "tak być po prostu w Polsce dalej nie może". - I my będziemy tę sprawę stawiać i chcemy, żeby tutaj została dokonana głęboka zmiana. Mamy nadzieję, że jednak to przeforsujemy. Dla naszej przyszłości jest to bardzo istotne - stwierdził.

Immunitet formalny chroni posła lub senatora przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej i karnoadministracyjnej bez zgody Sejmu lub Senatu. Obejmuje on wszystkie czyny popełnione przez posła lub senatora, w szczególności czyny inne niż wynikające z wykonywania mandatu i rozciąga się na całe postępowanie karne.

Parlamentarzystę chroni też immunitet materialny - stanowiący, że nie może on być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego (np. wystąpienia w parlamencie, sposób głosowania, zgłaszane inicjatywy ustawodawcze) - ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu.

