Jarosław Kaczyński: Niemcy się z nami nie rozliczyły. My tego nie popuścimy

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Grójca wrócił do tematu reparacji wojennych od Niemiec. - Jesteśmy ciągle wierzycielem Niemiec i to w wielkiej skali. To nie chodzi tylko o reparacje czy odszkodowania, to chodzi także o rozliczenie moralne - mówił. Stwierdził też, że Niemcy wypłaciły odszkodowania kilkudziesięciu krajom, ale nie Polsce. - I my tego nie popuścimy - dodał.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na wtorkowym spotkaniu z mieszkańcami Grójca mówił, że "Niemcy się z nami nie rozliczyły". - My jesteśmy ciągle wierzycielem Niemiec i to w wielkiej skali. To nie chodzi tylko o reparacje czy odszkodowania, to chodzi także o rozliczenie moralne - przekonywał.

Jak mówił, "Niemcy próbują udawać, że są mocarstwem moralnym". - A co się w Niemczach stało po wojnie, jeśli chodzi o zbrodniarzy, których były setki tysięcy? Stworzono cały system abolicyjny, czyli taka amnestia i zapomnienie - ocenił.

- Na przykład uznano, że wszystkie przestępstwa popełnione w ramach ówczesnego prawa, to nie są przestępstwa. A Polacy zamordowani w Oświęcimiu - ale nie ci, którzy zmarli z powodu ciężkiej pracy, głodu, chorób, tylko ci, którzy zostali po prostu straceni - oni wszyscy mieli wyroki. Procesy trwały minutę albo mniej, ale ci sędziowie, którzy te wyroki wydawali, zostali zwolnieni od jakiejkolwiek odpowiedzialności - kontynuował.

Tymczasem, jak mówił Kaczyński, wszyscy ci zbrodniarze "zasługiwali na szubienicę, bo wtedy w okresie powojennym kara śmierci była traktowana jako coś zupełnie oczywistego".

Prezes PiS: nie wolno ustąpić różnego rodzaju szantażom

Według Kaczyńskiego dotyczy to także wielu innych funkcjonariuszy, którzy dopuszczali się ciężkich zbrodni, a po wojnie zajmowali w Niemczech wysokie stanowiska. - Tak to było. Reinefarth (Heinz, SS-Gruppenführer - przyp. red.), jeden z głównych tłumicieli i morderców w Warszawie w czasie Powstania, był przecież nawet posłem do landtagu i burmistrzem (Westerland - przyp. red.). Nic mu nie zrobiono - mówił dalej.

- Oni zhańbili się potwornie w czasie wojny, ale też po wojnie, w tych demokratycznych Niemczech, tych na Zachodzie, też się zhańbili. I trzeba o tym pamiętać. I trzeba mieć odwagę, by o tym mówić. Nie wolno ustąpić różnego rodzaju szantażom - przekonywał.

Kaczyński: Włochy otrzymały odszkodowania, a my nie. My tego nie popuścimy

Kaczyński pytał też zgromadzonych: - Wiecie, ilu krajom Niemcy wypłaciły odszkodowania? Siedemdziesięciu, na przykład Meksykowi.

- I nawet takie kraje, którym oni w gruncie rzeczy nic nie zrobili, otrzymały, może niewielkie, ale jakieś odszkodowania. Włochy otrzymały odszkodowania, a my nie - dodał. - I my tego nie popuścimy - powiedział Kaczyński. - Nas tutaj słyszą, słyszą to, co ja mówię i sądzę, że w pewnych ambasadach, a nawet w pewnych stolicach też to usłyszą - dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

