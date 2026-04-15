Kaczyński uderza w Morawieckiego. Prezes PiS stawia ultimatum Patryk Michalski |

Morawiecki zakłada stowarzyszenie. Znamy jego roboczą nazwę Źródło: TVN24+

Pilna narada władz PiS we wtorkowy wieczór dotyczyła m.in. planów Mateusza Morawieckiego, by utworzyć nowe stowarzyszenie. Według ustaleń Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+, dyskusja najważniejszych polityków PiS była ostra i burzliwa, a koncepcję stowarzyszenia poparł wprost wyłącznie Ryszard Terlecki. - Idea stowarzyszenia idzie w złym kierunku i nie spotyka się z akceptacją większości w partii - mówi nam jedno ze źródeł.

Inny rozmówca z PiS dodaje, że pomysłu stowarzyszenia nie bronił nawet Piotr Gliński, postrzegany jako jeden z sojuszników Morawieckiego. - Morawiecki opowiadał, że chce sięgnąć po głosy centrum, że to ma służyć wszystkim i przyciągnąć wyborców, którzy nie zagłosowaliby na PiS. Powtarzał to, co mówi w ostatnim czasie, ale nie przekonał. Wprost padały zarzuty, że Morawiecki gra na rozłam PiS - opisuje nam źródło, które zna przebieg spotkania.

Z naszych ustaleń wynika, że Mateusz Morawiecki wcześniej opuścił posiedzenie władz PiS, co zapowiadał od początku. - Nie miało to związku z temperaturą spotkania, po prostu musiał wcześniej wyjść - precyzuje nasz rozmówca. Trzy źródła wskazują nam, że pod nieobecność Mateusza Morawieckiego dyskusja na temat jego przyszłego stowarzyszenia toczyła się w węższym gronie. - Były jasne oczekiwania, żeby rozwiązać tą kwestię i podjąć konkretną decyzję, która powstrzyma działania Morawieckiego - mówi nasz rozmówca.

Gabinet Kaczyńskiego i "cios w Morawieckiego"

Już pod nieobecność Mateusza Morawieckiego prezes PiS zaprosił do gabinetu na rozmowy w wąskim gronie m.in. Przemysława Czarnka, Mariusza Błaszczaka, Elżbietę Witek, Jacka Sasina i Zbigniewa Raua. Po naradzie i dyskusji Jarosław Kaczyński ogłosił w tym wąskim gronie, że politycy PiS, którzy zapiszą się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego nie znajdą miejsca na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości - ustalił autor programu "News Michalskiego". Ultimatum prezesa PiS potwierdziliśmy w trzech źródłach.

- Prezes zdecydował, że jak ktoś chce działać w stowarzyszeniu Morawieckiego, to niech się zapisuje, ale miejsca na listach nie znajdzie - mówi nasz rozmówca. Politycy PiS, których zapytaliśmy o ocenę tej sytuacji przekonują, że to "cios w Morawieckiego", który w praktyce może sobie założyć stowarzyszenie, ale nie ma co liczyć na wsparcie polityków, którzy chcą pozostać aktywni w PiS.

Inny rozmówca ocenia, że to bolesna decyzja dla Mateusza Morawieckiego i jego ludzi, która zweryfikuje, czy były premier rzeczywiście - tak jak deklaruje - nie zamierza odchodzić z PiS. - To powinien być koniec stowarzyszenia Morawieckiego - dodaje inny rozmówca.

Zaskoczenie wśród harcerzy

Jeden ze stronników byłego premiera przyznaje, że o ultimatum Jarosława Kaczyńskiego nie słyszał. - Może być tak, że Morawiecki dowie się o ultimatum z tekstu i usłyszy od Jarosława Kaczyńskiego, jaka jest decyzja - mówi jeden z naszych rozmówców. - Oficjalnego ogłoszenia takiej decyzji nie było, ja nie słyszałem - ucina inny rozmówca z frakcji harcerzy.

Dziennikarz TVN24+ we wtorkowym programie "News Michalskiego" pytał posła PiS Michała Wójcika o plany utworzenia stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego. Polityk powiedział, że nie zapisałby się do tego stowarzyszenia, ale dodał, by "nie wbijać klina" w różne środowiska wewnątrz PiS. Stwierdził też, że nie wie, jaki jest cel stowarzyszenia i zapowiadał, że zapyta o to Mateusza Morawieckiego podczas narady władz partii, która odbyła się wieczorem.

OGLĄDAJ: Wójcik o "więzionych kobietach". "A podoba się panu 'szajsik za gruby hajsik'?" Zobacz cały materiał