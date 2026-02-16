Kaczyński: Niemcy są ostatnim krajem w Europie, który powinien dążyć do przywództwa

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński był pytany o program pożyczek na zbrojenia SAFE. Jego partia głosowała w piątek w Sejmie przeciwko przyjęciu projektu dotyczącego SAFE.

Kaczyński mówił, że kluczowym aspektem, który zdecydował o głosowaniu przeciwko SAFE, był aspekt warunkowości pożyczki. Zdaniem prezesa PiS mechanizm ten stworzono, "żeby odepchnąć Europę, ale przede wszystkim Polskę, od Stanów Zjednoczonych".

Kaczyński: takie państwo powinno siedzieć w kącie

Prezes PiS mówił następnie, że obecny kanclerz Niemiec Friedrich Merz formułuje "plan przywództwa niemieckiego w Europie".

- Niemcy są ostatnim krajem w Europie, który powinien dążyć do przywództwa, bo po pierwsze doprowadził do drugiej wojny światowej, a przedtem miał wielki udział w doprowadzaniu do pierwszej. Nie rozliczył się, nie ukarał zbrodniarzy - stwierdził.

- Po drugie, nie wypłacił reparacji wielu państwom, ale przede wszystkim Polsce one się należały. Czyli to jest państwo (...) postnazistowskie, tak to trzeba określić, tak jak Polska niestety ciągle w niemałej mierze - no tutaj sprawa Czarzastego jest dobrym przykładem - jest państwem postkomunistycznym - kontynuował, dodając, że "takie państwo powinno siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje, a nie próbować przewodzić".

Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że "Unia Europejska jest pod decydującym wpływem Niemców". - Każdy Polak, który chce iść w tą stronę (...) nawiązuje do takich tradycji, których ja bym tutaj wolał nie przypominać - ocenił.

- Proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy - oznajmił.

Sikorski: tu już argumenty nie wystarczają, potrzebne są egzorcyzmy

O słowa Kaczyńskiego zapytany został później na konferencji prasowej wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

- Tu już argumenty nie wystarczają. Tu są potrzebne egzorcyzmy. Prezesowi naprawdę się coś odkleiło - skomentował. - Przypominam, że Niemcy są naszym sojusznikiem, tak w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i członkiem naszej europejskiej rodziny - podkreślił Sikorski.

Jak mówił, Kaczyński "próbuje znowu szczuć na sąsiada, do którego trafia jedna czwarta naszego eksportu". - I bardzo się dziwię, że tak nienawidzi Unii Europejskiej, że nie potrafi przyznać, że Unia Europejska robi coś dobrego dla Polski - dodał.

Sikorski o słowach Kaczyńskiego: Tu już argumenty nie wystarczają. Potrzebne są egzorcyzmy

"To jest dobre dla polskich finansów, to jest dobre dla bezpieczeństwa"

Szef MSZ zaznaczył, że "Niemcy nie potrzebują mechanizmu SAFE, bo sami mają rating AAA". - Natomiast dzięki także wiarygodności Niemiec, mamy możliwość zaciągnięcia bardzo korzystnej pożyczki na czterdzieści lat z dziesięcioletnią karencją, o której minister finansów po wyliczeniach mówi: "zaoszczędzimy trzydzieści sześć miliardów złotych!" - kontynuował.

- Z zacietrzewienia ideologicznego, bo im nie przechodzi przez gardło, że Unia zrobiła coś dobrego dla Polski, teraz namawiają prezydenta do weta - ocenił Skorski i przekonywał: "to jest dobre dla polskich finansów, to jest dobre dla Wojska Polskiego, to jest dobre dla bezpieczeństwa polskiego". - Jeżeli pan prezydent zawetuje, to znaczy, że jest przeciwko stabilnym finansom, bezpieczeństwu Polski i lepszemu wyposażeniu Wojska Polskiego - stwierdził.

- Ustawa nie jest ustawą o przyjęciu SAFE. Jest tylko ustawą o stworzeniu bardziej transparentnego wehikułu instytucjonalnego do przyjęcia SAFE. Więc, panie prezydencie, może pan wetować, SAFE i tak będzie, Wojsko Polskie i tak te pieniądze dostanie - podsumował Sikorski.