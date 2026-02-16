Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Takie państwo powinno siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje"

Jarosław Kaczyński
Kaczyński: Niemcy są ostatnim krajem w Europie, który powinien dążyć do przywództwa
Niemcy są ostatnim krajem w Europie, który powinien dążyć do przywództwa - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Powiedział też, że Niemcy są "państwem postnazistowskim" i skrytykował program SAFE. - Tu są potrzebne egzorcyzmy - skomentował słowa Kaczyńskiego wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Zwrócił się też do prezydenta Karola Nawrockiego.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński był pytany o program pożyczek na zbrojenia SAFE. Jego partia głosowała w piątek w Sejmie przeciwko przyjęciu projektu dotyczącego SAFE.

Kaczyński mówił, że kluczowym aspektem, który zdecydował o głosowaniu przeciwko SAFE, był aspekt warunkowości pożyczki. Zdaniem prezesa PiS mechanizm ten stworzono, "żeby odepchnąć Europę, ale przede wszystkim Polskę, od Stanów Zjednoczonych".

Zobacz też: Na co miałyby iść pieniądze z programu SAFE? To aż 43,7 miliarda euro 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Dominują głosy oszołomów". W PiS była "absolutna" dyscyplina

"Dominują głosy oszołomów". W PiS była "absolutna" dyscyplina

SAFE w Sejmie, PiS i Konfederacja przeciwko. Tusk: maski opadły

SAFE w Sejmie, PiS i Konfederacja przeciwko. Tusk: maski opadły

Kaczyński: takie państwo powinno siedzieć w kącie

Prezes PiS mówił następnie, że obecny kanclerz Niemiec Friedrich Merz formułuje "plan przywództwa niemieckiego w Europie".

- Niemcy są ostatnim krajem w Europie, który powinien dążyć do przywództwa, bo po pierwsze doprowadził do drugiej wojny światowej, a przedtem miał wielki udział w doprowadzaniu do pierwszej. Nie rozliczył się, nie ukarał zbrodniarzy - stwierdził.

- Po drugie, nie wypłacił reparacji wielu państwom, ale przede wszystkim Polsce one się należały. Czyli to jest państwo (...) postnazistowskie, tak to trzeba określić, tak jak Polska niestety ciągle w niemałej mierze - no tutaj sprawa Czarzastego jest dobrym przykładem - jest państwem postkomunistycznym - kontynuował, dodając, że "takie państwo powinno siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje, a nie próbować przewodzić".

Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że "Unia Europejska jest pod decydującym wpływem Niemców". - Każdy Polak, który chce iść w tą stronę (...) nawiązuje do takich tradycji, których ja bym tutaj wolał nie przypominać - ocenił.

- Proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy - oznajmił.

Sikorski: tu już argumenty nie wystarczają, potrzebne są egzorcyzmy

O słowa Kaczyńskiego zapytany został później na konferencji prasowej wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

- Tu już argumenty nie wystarczają. Tu są potrzebne egzorcyzmy. Prezesowi naprawdę się coś odkleiło - skomentował. - Przypominam, że Niemcy są naszym sojusznikiem, tak w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i członkiem naszej europejskiej rodziny - podkreślił Sikorski.

Jak mówił, Kaczyński "próbuje znowu szczuć na sąsiada, do którego trafia jedna czwarta naszego eksportu". - I bardzo się dziwię, że tak nienawidzi Unii Europejskiej, że nie potrafi przyznać, że Unia Europejska robi coś dobrego dla Polski - dodał.

Sikorski o słowach Kaczyńskiego: Tu już argumenty nie wystarczają. Potrzebne są egzorcyzmy
Źródło: TVN24

"To jest dobre dla polskich finansów, to jest dobre dla bezpieczeństwa"

Szef MSZ zaznaczył, że "Niemcy nie potrzebują mechanizmu SAFE, bo sami mają rating AAA". - Natomiast dzięki także wiarygodności Niemiec, mamy możliwość zaciągnięcia bardzo korzystnej pożyczki na czterdzieści lat z dziesięcioletnią karencją, o której minister finansów po wyliczeniach mówi: "zaoszczędzimy trzydzieści sześć miliardów złotych!" - kontynuował.

- Z zacietrzewienia ideologicznego, bo im nie przechodzi przez gardło, że Unia zrobiła coś dobrego dla Polski, teraz namawiają prezydenta do weta - ocenił Skorski i przekonywał: "to jest dobre dla polskich finansów, to jest dobre dla Wojska Polskiego, to jest dobre dla bezpieczeństwa polskiego". - Jeżeli pan prezydent zawetuje, to znaczy, że jest przeciwko stabilnym finansom, bezpieczeństwu Polski i lepszemu wyposażeniu Wojska Polskiego - stwierdził.

- Ustawa nie jest ustawą o przyjęciu SAFE. Jest tylko ustawą o stworzeniu bardziej transparentnego wehikułu instytucjonalnego do przyjęcia SAFE. Więc, panie prezydencie, może pan wetować, SAFE i tak będzie, Wojsko Polskie i tak te pieniądze dostanie - podsumował Sikorski.

Autorka/Autor: Mikołaj Stepień, Justyna Sochacka /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
Tagi:
Jarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćNiemcy
Czytaj także:
Zderzenie dwóch tramwajów na skrzyżowaniu Conrada i Reymonta (zdjęcie ilustracyjne)
Kłócili się, on chwycił za nóż. Zadał żonie kilkanaście ciosów, zmarła
Wrocław
Donald Tusk
Tusk: szczyt bezczelności
Polska
shutterstock_2146391089
Przerobił opowieści trzyletniej córki na piosenki. Słuchają ich miliony
Kultura i styl
Marco Rubio w Budapeszcie
USA i Węgry podpisały "strategicznie istotną" umowę
BIZNES
pap_20241005_0G4
Kobosko odchodzi z Polski 2050
Polska
Śnieg, odśnieżanie, zima
Szeroki pas śnieżyc i -15 stopni. Zima nie odpuści
METEO
Hania Barczak
System, który przegrywa z czasem. Ministerstwo obiecuje zmiany, ale dopiero w 2028 roku
Piotr Wójcik
Radosław Sikorski - Zbigniew Ziobro
Ziobro ze skargą do ambasadora USA. Sikorski: Zbyszku...
Polska
Władimir Putin w mundurze rozmawiający z szefem sztabu generalnego Walerijem Gierasimowem
Wysocy rangą wojskowi ostrzegają: zamiary Moskwy wykraczają poza obecny konflikt
Świat
Ktoś skatował królika Marcysia
Został skatowany przez człowieka. Królik Marcyś przeszedł amputację łapek
Kraków
Śmiertelny wypadek na A1
Śmiertelny wypadek na A1, autostrada zablokowana
Trójmiasto
Ludmiła Nawalna, matka Aleksieja Nawalnego
"Osoby, które wydały ten rozkaz, są znane całemu światu"
Świat
Pożar w Ząbkach
Pożar mieszkania na parterze bloku. 20 osób ewakuowanych, jedna poparzona
WARSZAWA
Strażnicy miejscy zatrzymali mężczyznę, który zabierał napiwki z puszki
"Wybierał pieniądze z puszki na napiwki". Na celownik wziął kebabownię
WARSZAWA
Policjanci pomogli zdezorientowanej seniorce
Wyszła ze szpitala, nie potrafiła wrócić do domu
WARSZAWA
Zderzył się z pociągiem
Wjechał na torowisko, uderzył w bok lokomotywy
Lublin
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
Awaria popularnej platformy
BIZNES
Guzy mózgu mogą powodować ból głowy, zaburzenia psychiczne, nudności oraz wymioty
Wirus przełomem w leczeniu glejaka. Nowe badania amerykańskich naukowców
Zdrowie
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu. Są wyniki sekcji zwłok
WARSZAWA
imageTitle
Sensacyjny finał slalomu. Lider za burtą, nieoczekiwany medalista
EUROSPORT
Trzy osoby zatrzymanie w związku ze śmiercią 24-latki
Zabójstwo i spalenie ciała. Trzy osoby zatrzymane po zaginięciu 24-latki
Trójmiasto
Policjanci odzyskali przywłaszczone auto
Przestał płacić raty, zniknął wraz z drogim autem
WARSZAWA
Awaria sieci trakcyjnej na Pomorze
Problemy na kolei. Awaria za awarią
Trójmiasto
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Kaczyński o sojuszu z partią Brauna. "Tam są Jaszczury i tym podobne"
Polska
Angielskie miasto Tewkesbury znalazło się pod wodą
Anglicy zmagają się z powodziami
METEO
Projekt nowego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim
Miasto wybrało wykonawcę bosmanatu w Porcie Czerniakowskim
WARSZAWA
GettyImages-2261939915
Katastrofa lidera. Austriacki Kopciuszek z medalem w slalomie
RELACJA
Korzystanie z telefonu (zdjęcie ilustracyjne)
"Ta zasada naprawdę zmienia sytuację w domu"
Polska
Kot Larry przy Downing Street 10
15 lat służby na Downing Street. Niezwykła rocznica "objęcia urzędu"
Świat
shutterstock_2635597245
Oszustwo na butelkę. "Poważne konsekwencje"
Łukasz Figielski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica