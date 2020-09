Nocne spotkanie Kaczyńskiego z Ziobrą

"Do pierwszego spotkania już doszło. Czekamy na następne"

Później - w nocy z poniedziałku na wtorek - doszło do spotkania liderów tych dwóch partii - poinformował jako pierwszy "Fakt". Informację tę potwierdził w rozmowie z reporterką TVN24 wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, członek Solidarnej Polski.

O spotkaniu Ziobry i Kaczyńskiego mówił wcześniej również minister środowiska Michał Woś, członek Solidarnej Polski, który był we wtorek rano gościem programu Wirtualnej Polski "Tłit". - Według mojej wiedzy do pierwszego spotkania już doszło. Czekamy na następne - powiedział. Dopytywany, kiedy dokładnie odbyła się rozmowa Kaczyńskiego i Ziobry, odparł: - Można się domyślać, że zarówno pan prezes PiS, jak i prezes Solidarnej Polski prowadzą raczej wieczorny tryb życia.

"Zbigniew Ziobro dostał pewne propozycje"

Fakt, że doszło do spotkania potwierdził w Wirtualnej Polsce także poseł PiS Zbigniew Girzyński. - Zbigniew Ziobro dostał pewne propozycje dotyczące tego, jak ma wyglądać nasza współpraca w obrębie koalicji, którą tworzymy. Ponieważ nie do końca się z tego wywiązał, to wpadł w tarapaty, w których teraz się znajduje - powiedział.