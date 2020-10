"Jest prezydentem, ma prawo". Kaczyński o deklaracji Andrzeja Dudy

Wicepremier, lider PiS Jarosław Kaczyński odniósł się w środę do deklaracji prezydenta związanej w wyrokiem w sprawie aborcji wydanym przez Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że jest gotów zaangażować się w prace nad rozwiązaniem, które będzie "uznane za myślenie o zdrowiu i prawach kobiet". - Jest prezydentem, ma prawo - uznał Kaczyński. Nie odpowiedział jednak na pytanie, czy podziela to stanowisko.

W środę prezydent Andrzej Duda po raz pierwszy odniósł się medialnie do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu i panującej po nim sytuacji w kraju, między innymi codziennych protestów.

Przyznał między innymi, że spodziewał się, że "Trybunał Konstytucyjny zostawi czas na to, aby przepisy w tym zakresie mogły zostać doprecyzowane". Jego zdaniem przesłanki do aborcji nie były jasne.

Prezydent zadeklarował przy tym, że jest gotowy zaangażować się w prace nad rozwiązaniem, które przywróci spokój społeczny. - W Narodowej Radzie Rozwoju w ciągu poprzedniej kadencji poznałem ekspertów, którzy z całą pewnością byliby w stanie pomóc w pracach i jestem gotów ich o to poprosić. Jestem gotów zaangażować się w tę pracę po to, by powstało rozwiązanie, które będzie niosło spokój społeczny i które będzie rzeczywiście uznane za myślenie o zdrowiu i prawach kobiet we właściwym tego słowa znaczeniu - oświadczył Andrzej Duda.