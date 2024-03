Na najistotniejsze pytania przed komisją śledczą do spraw Pegasusa Jarosław Kaczyński odpowiadał: "nie pamiętam". Zasłania się niepamięcią w kwestii, która z całą pewnością zajmowała go bardzo mocno - powiedział w TVN24 szef kancelarii premiera Jan Grabiec.

Przesłuchanie Kaczyńskiego komentował w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.

Był pytany, czy Kaczyński wystąpił do KPRM z prośbą o zwolnienie go z tajemnicy. Kaczyński podczas przesłuchania nie złożył pełnej przysięgi, co agrumentował brakiem takiej zgody i obowiązkiem utrzymania tajemnicy.

- Nie, Jarosław Kaczyński nie zwrócił się o zgodę na ujawnienie żadnej tajemnicy, żadnych niejawnych kwestii. Proszę zauważyć, że w momencie, w którym Jarosław Kaczyński - jak przyznał podczas obrad komisji - został poinformowany o zakupie Pegasusa, nie pełnił żadnych funkcji publicznych (rządowych - red.). Był jedynie posłem. W związku z tym nie sądzę, by jakieś szczególnie klauzulowane informacje były przekazywane panu posłowi Kaczyńskiemu - mówił Grabiec.

- Każdy ma obowiązek złożyć przysięgę zgodnie z rotą. To, że Jarosław Kaczyński jej nie złożył jest jego nadużyciem, złamaniem prawa. Jak sądzę, komisja będzie w tej sprawie wyciągała wnioski, bo tryb dotyczący ujawnienia informacji niejawnych jest znany. Jarosław Kaczyński w każdej chwili mógł się o to zwrócić, uzyskać taką zgodę i na pewno by ją dostał - dodał szef KPRM.

Jarosław Kaczyński zeznawał w sprawie Pegasusa PAP/Paweł Supernak

Grabiec: podsłuchy i inwigilacja to ziarenko, o które Kaczyński zawsze dbał

- Jarosław Kaczyński głównie zasłaniał się niepamięcią. Nie tym, że coś jest tajne, tylko tym, że nie pamięta. Na te najistotniejsze pytania Jarosław Kaczyński odpowiadał: "nie pamiętam" - powiedział Grabiec.

Jego zdaniem Kaczyński "gra stetryczałego staruszka, który zasłania się niepamięcią w kwestii, która z całą pewnością zajmowała go bardzo mocno". - Co jak co, ale służby specjalne, podsłuchy, inwigilacja jest, można powiedzieć, ziarenkiem, o które Jarosław Kaczyński zawsze dbał - wskazywał Grabiec.

Grabiec: lista nazwisk osób inwigilowanych wykracza poza to, co wiadomo publicznie

Grabiec mówił też o liście osób inwigilowanych Pegasusem. - Nie wiemy, czy ta lista jest pełna. Służby prowadzą cały czas postępowania. Premier na bieżąco jest informowany o ustaleniach w tym zakresie. Są tam bardzo konkretne naziwska - przekazał.

Pytany, czy są nazwiska wykraczające poza to, co wiemy publicznie, odparł: - Tak, z pewnością tak.

- Jeśli te materiały są przedmiotem śledztwa, to ich ujawnienie jest kompetencją prokuratora generalnego. Jeśli komisja śledcza wystąpi o takie materiały to oczywiście będzie je otrzymywała - dodał.

Autorka/Autor:ads/ft

Źródło: TVN24