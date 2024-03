Jarosław Kaczyński przez blisko dwa lata był wicepremierem polskiego rządu, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. On nie może przyjść i powiedzieć: "ja nic nie słyszałem" - mówił w "Kropce nad i" Tomasz Trela (Lewica), wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa, na której pytania ma odpowiedzieć w piątek prezes PiS. - Jarosław Kaczyński jako jeden z pierwszych mówił o istnieniu tego oprogramowania - przekonywał Marcin Przydacz (PiS), członek tej komisji.

Jarosław Kaczyński został wezwany przed komisję śledczą do spraw inwigilacji Pegasusem na piątek, 15 marca. We wtorek zapowiedział, że pojawi się na posiedzeniu , "bo ma obowiązek być". - Obawiam się, że tam będzie wiele pytań, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu moja orientacja w tej sprawie (...) obawiam się, niewiele przekracza, a może w ogóle nie przekracza tego, co jest w tej chwili w mediach - mówił prezes PiS . Jego zdaniem, sens istnienia komisji śledczej "jest propagandowy i kreowana jest urojona rzeczywistość dyktatury, nadużyć, inwigilacji".

Przydacz: Jarosław Kaczyński jako jeden z pierwszych mówił o istnieniu tego oprogramowania

Dopytywany o to, czemu politycy PiS wcześniej nie mówili o posiadaniu Pegasusa przez polskie władze, odparł, że "nie ma się co dziwić, że wtedy, kiedy służby specjalne prowadzą różnego rodzaju działania operacyjne przeciwko przestępcom, nie zdradzają się z wszystkich swoich narzędzi". - Natomiast w sytuacji, w której mamy dzisiaj komisję śledczą i mamy pełną otwartość i jawność, będziemy starali się wyjaśnić wszelkie ewentualne nieprawidłowości, jeśli jakiekolwiek były - zadeklarował polityk PiS.

Trela: nie może przyjść i powiedzieć "ja nic nie słyszałem"

- Żeby mieć na nich haki, ale niestety dla PiS-u wyborcy się na to nie nabrali i 15 października poszli na wybory i pokazali PiS-owi czerwoną kartkę. Dlatego jutro przyjdzie Jarosław Kaczyński - mam nadzieję, że przyjdzie - i będzie zeznawał, bo pytań do niego jest mnóstwo - kontynuował.

Jak stwierdził, "mam wrażenie, że wszyscy zapominamy, że Jarosław Kaczyński przez blisko dwa lata był wicepremierem polskiego rządu, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo". - On nie może przyjść i powiedzieć: "ja nic nie słyszałem", bo on musiał o tym wiedzieć, musiał dostawać raporty i musiał wyrabiać sobie zdanie i pogląd na ten temat, więc nie będzie zasłaniał się taką niewiedzą w tej sprawie - stwierdził Tomasz Trela.

Przydacz: konstytucja wymaga tutaj współpracy rządu z prezydentem

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął w środę decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu - podało MSZ w komunikacie. Pytany o to prezydent Andrzej Duda przekonywał, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta".

- Chcecie obsadzić 50 placówek na raz swoimi kolegami, powiedzmy sobie to wprost. Zwolnić dobrych ambasadorów, ambasador (Polski w USA Marek - red.) Magierowski, ambasador (Polski w Wielkiej Brytanii Piotr - red.) Wilczek, to są naprawdę świetni ambasadorzy. Ambasador (Krzysztof - red.) Krajewski w Moskwie, mogę panu wszystkich 50 wymienić, bo wszyscy to są eksperci - stwierdził, zwracając się do posła Treli.