Prezes PiS: zażegnanie sporu z Porozumieniem zależy od Jarosława Gowina

Spór z Porozumieniem komentował wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ocenił, że jego zażegnanie zależy od Jarosława Gowina i jego współpracowników. - Pytanie czy są gotowi rozbić Zjednoczoną Prawicę - dodał. - Oczywiście byłoby to trudniejsze rządzenie bez Porozumienia, ale może jeszcze jacyś inni ludzie zdecydują się dołączyć do nas powiedział - powiedział.

Prezes PiS pytany w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, czy jest szansa na zażegnanie obecnego sporu z Porozumieniem, odparł, że "to zależy od jednego człowieka - Jarosława Gowina i jego współpracowników". - Pytanie czy są gotowi rozbić Zjednoczoną Prawicę. Najpierw Porozumienie zaakceptowało Polski Ład, później go gwałtownie kwestionuje - powiedział.

- Dążenie do zmian koncepcji budowy małych domów do 70 metrów kwadratowych bez żadnych formalności, rodzi pytania, czy ktoś chce storpedować ten projekt i czy ma w tym jakiś interes. To nieodpowiedzialne działania wobec obywateli cierpiących na niedostatek mieszkań - dodał.