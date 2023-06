Jarosław Kaczyński pytany o jego słowa o sytuacji kobiet. "Nie żałuję"

czytaj dalej

Lech Kołakowski - poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi - złożył wniosek do marszałek Sejmu o uchylenie mu immunitetu poselskiego - potwierdził TVN24 parlamentarzysta. Zrobił to na kilka godzin przed tym, jak sejmowa komisja regulaminowa miała zająć się wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Poseł popełnił wykroczenie niemal pięć lat temu.