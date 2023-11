Jest już przygotowany konkretny plan, którego wprowadzenie w życie przez Unię Europejską prowadziłoby do nie tylko pozbawienia nas niepodległości, nie tylko pozbawienia nas suwerenności, ale wręcz do anihilacji polskiego państwa - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas przemówienia przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Stwierdził, że to jest "w istocie plan niemiecki". - Nie chcemy podlegać Niemcom - dodał.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w piątek wieczorem wygłosił przemówienie przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, w 105. rocznicę przyjazdu marszałka do Warszawy, w przeddzień Święta Niepodległości.

Na początku swojego wystąpienia nawiązywał do historii i walki o niepodległość. Później odniósł się do obecnej sytuacji politycznej.

- Nie będę mówił o tym wszystkim, co wiąże się z 15 października, z perspektywą, choć jeszcze niepewnością, przejęcia władzy przez obóz, który - i to można potraktować jako pewien symbol - chce przywrócić wysokie emerytury esbekom. Czyli dawać przywileje tym, którzy terroryzowali Polskę, którzy podtrzymywali półkolonialny status naszego kraju, a chwilami także kolonialny, którzy prześladowali tych wszystkich, którzy chcieli wolności, chcieli wolnej Polski, chcieli wolności słowa, chcieli po prostu żyć w normalnym, europejskim kraju - powiedział.

- To można potraktować jako symbol, ale mamy do czynienia także z innymi, ciągle może zbyt mało znanymi w Polsce wydarzeniami, o których dłużej, w sposób bardziej rozwinięty, będę mówił jutro (w sobotę - red.) w Krakowie - dodał prezes PiS.

Kaczyński o planie, który prowadzi "do anihilacji polskiego państwa"

W dalszej części Kaczyński nawiązał do działań Parlamentu Europejskiego.

- Jest już przygotowany konkretny plan, którego wprowadzenie w życie przez Unię Europejską prowadziłoby do nie tylko pozbawienia nas niepodległości, nie tylko pozbawienia nas suwerenności, ale wręcz do anihilacji polskiego państwa. Stalibyśmy się terenem zamieszkiwanym przez Polaków, rządzonym z zewnątrz. Bo taki plan został przyjęty przez komisję konstytucyjną Parlamentu Europejskiego - mówił dalej.

- Oczywiście jest jeszcze kilka kroków do wykonania. One mogą trwać dłużej lub krócej, (...). Te prace, o których mówię, trwają od roku 2021, od konferencji na temat przyszłości Europy (Konferencji w sprawie przyszłości Europy - red.). Ale chodzi o efekt. Powtarzam, to co już jest, co ma być co prawda przedmiotem dalszych obrad różnych organów, jest niczym innym jak realizacją planu, który można określić krótko - likwidacja, likwidacja naszej niepodległości - kontynuował.

Kaczyński: nie chcemy podlegać Niemcom

- Nasza niepodległość ma być jeszcze raz tylko historycznym incydentem. Tamta (od 1918 roku - red.) trwała troszkę ponad dwadzieścia lat, ta (po 1989 roku - red.) ma trwać trzydzieści kilka, ale ma za rok, za dwa, za trzy lata się zakończyć - przekonywał dalej Kaczyński. Prezes PiS mówił, że konieczny jest wielki wysiłek i "wielka konsolidacja narodu", by ten proces zatrzymać. - Inne narody mogą decydować, jak chcą. My Polacy chcemy być wolni. Chcemy być niepodlegli. I nie chcemy podlegać Niemcom. Bo to jest w istocie plan niemiecki, zawarty w umowie koalicyjnej niemieckiego rządu, prezentowany w istocie wprost przez kanclerza Scholza jako dążenie do niemieckiej hegemonii - podkreślił prezes PiS

Kaczyński: na czele koalicji, która chce przejąć władzę, stoi partia nie polska, a niemiecka TVN24

Autor:mjz/tr

Źródło: TVN24, PAP