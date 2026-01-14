Kaczyński pozwał Kalisza. Jest decyzja sądu

Nie żyje Barbara Skrzypek. Komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie Źródło: TVN24

Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS, zmarła 15 marca 2025 roku. Kilka dni wcześniej była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym powiązanej z PiS spółki Srebrna. Politycy PiS wiązali śmierć Skrzypek z jej przesłuchaniem i stresem, który miał mu towarzyszyć, a także z niedopuszczeniem do udziału w przesłuchaniu jej pełnomocnika.

Co powiedział Kalisz

Komentując te wydarzenia 18 marca członek Państwowej Komisji Wyborczej, mecenas Ryszard Kalisz w internetowym kanale "Super Expressu" powiedział, że mec. Jacek Dubois mówił, iż wyszła z niego spokojna i że on "mecenasowi Dubois wierzy". Mec. Dubois brał udział w przesłuchaniu jako pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, który ma status pokrzywdzonego w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna.

Kalisz zaznaczył, że sam Kaczyński poinformował, iż Skrzypek spotkała się z nim. Powołując się na znajomość "życia adwokackiego" i życia "mentalnego świadków" Kalisz mówił, że kiedy Skrzypek "powiedziała, co zeznała, to wtedy Jarosław Kaczyński uzmysłowił jej co powiedziała i że powiedziała przeciwko niemu".

W jego ocenie w związku z tym Kaczyński mówił, iż protokół z przesłuchania "jest sfałszowany, a pewnie znając emocje - bo wszyscy Polacy znają stan emocjonalny Kaczyńskiego - on jej coś na ten temat powiedział". - Ja nie wyciągam z tego żadnych wniosków, ja tylko mówię o moich przypuszczeniach wynikających z mojego doświadczenia - mówił Kalisz.

W reakcji Kaczyński przekonywał, że ze Skrzypek po jej wyjściu z prokuratury rozmawiał "jedynie krótko przez telefon o tym, że źle się czuje, a nie o treści jej zeznań".

Prezes PiS zapowiedział wówczas, że skieruje "pozew o ochronę dóbr osobistych, prywatny akt oskarżenia z tytułu pomówienia, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ujawnienia tajemnicy śledztwa, a także zawiadomię izbę adwokacką o możliwym delikcie dyscyplinarnym".

"Cała ta moja wypowiedź była opinią adwokacką"

W środę w Sądzie Rejonowym Praga-Północ odbyło się posiedzenie pojednawcze oraz posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku oskarżonego o umorzenie postępowania. Posiedzenie toczyło się z wyłączeniem jawności. Następnie sędzia Piotr Nowak zarządził przerwę, po której ogłosił postanowienie.

Sąd zdecydował umorzyć sprawę i obciążyć prezesa PiS kosztami postępowania sądowego. Kaczyński nie pojawił się w sądzie.

- Wyraziłem opinię z zastrzeżeniem, iż mówię ją jako adwokat z doświadczeniem od 1987 roku - mówił po wyjściu z sali rozpraw Kalisz.

- Cała ta moja wypowiedź była opinią adwokacką, gdzie powiedziałem, że z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli przesłuchiwany jest podwładnym osoby w stosunku, do której toczy się postępowanie, to ta osoba pierwsze, co robi po wyjściu z prokuratury, zawiadamia swojego przełożonego. A dla pani Skrzypek przełożonym był Jarosław Kaczyński - dodał.

5 grudnia 2025 roku Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała, że umorzone zostało śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek. Ustalono, że nie doszło do działań osób trzecich, zgon nastąpił w wyniku zawału, a stres związany z przesłuchaniem nie miał wpływu na jej śmierć.

