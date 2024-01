"Za błędy i kłamstwa się płaci, panie Kaczyński". Szef NIK odpowiada prezesowi PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w wtorek, że wybranie Mariana Banasia na szefa Najwyższej Izby Kontroli to był "bardzo ciężki błąd". Szef Izby skomentował te słowa w mediach społecznościowych. "Za błędy i kłamstwa się płaci, Panie Kaczyński" - napisał.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński we wtorkowej rozmowie z dziennikarzami w Sejmie mówił między innymi, że Najwyższa Izba Kontroli "nie spełnia wymogów urzędu państwowego". - Na jej czele stoi człowiek, który w moim przekonaniu powinien sam stanąć przed sądem i sądzę, że gdyby stanął przed uczciwym sądem, to bardzo długo nie wyszedłby z więzienia - powiedział.

Na uwagę dziennikarzy, że to PiS wybrało Mariana Banasia na szefa NIK, powiedział, że "to prawda, popełniliśmy błąd, bardzo ciężki błąd". Dodał, że potem nie można było go odwołać ze względu na trwającą kadencję.