Jarosław Kaczyński został zapytany w czwartek w Radiu Maryja, kiedy będzie znane nazwisko kandydata PiS na premiera. - Sądzę, że to jest termin naprawdę nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach. (...) Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna - odpowiedział prezes.

- Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu (...), ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem członków naszej formacji - zaznaczył Kaczyński.

Mówił, że kandydat na prezesa Rady Ministrów, "to musi być kandydat, który pozwoli wygrać wybory, który będzie nawet lokomotywą wyborczą". - Jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są i które właśnie dotyczą możliwości odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego elektoratu czy patriotycznego elektoratu - powiedział Kaczyński.

Jak dodał, "tutaj chodzi w wielkiej mierze o to, żeby nie mieć obciążeń, w każdym razie wobec tego typu elektoratu". - O taki elektorat walczymy, o jego możliwie najdalej idące zjednoczenie poprzez Prawo i Sprawiedliwość - zaznaczył.

Kaczyński o sporach w PiS. "Z tym naprawdę trzeba skończyć"

Podczas rozmowy szef PiS odniósł się także do sporów wewnątrz partii. Kaczyński przekonywał, że jego ugrupowanie jest od dłuższego czasu atakowane "najróżniejszymi metodami" i w takiej sytuacji wewnętrzne konflikty są zupełnie nie do przyjęcia.

- Z tym naprawdę trzeba skończyć. Spory będą i spory są (...), ale w wypadku takiej partii jak nasza, partii, która - można powiedzieć - działa w pewnego rodzaju okrążeniu (...), to dyscyplina musi być szczególna - powiedział. Dodał, że kanwą tych sporów jest między innymi właśnie kwestia kandydata na premiera.

W ostatni piątek Jarosław Kaczyński zwrócił się do członków PiS z ostrzeżeniem. "W związku z ostatnimi publicznymi wypowiedziami niektórych członków PiS informuję, iż każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość" - napisał na platformie X. Dodał, że takie zachowania "skrajnie szkodzą Polsce i PiS".

Opracował Filip Czerwiński/akr