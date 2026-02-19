Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kto kandydatem na premiera? Kaczyński: podjąłem decyzję

Jarosław Kaczyński
Kaczyński: nie ma mowy o sojuszach z partią Brauna
Źródło: TVN24
Prezes PiS przekazał, że podjął już decyzję, kto będzie kandydatem partii na premiera. Jarosław Kaczyński dodał, że chciałby to jeszcze "skonfrontować z większym zgromadzeniem członków" Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński został zapytany w czwartek w Radiu Maryja, kiedy będzie znane nazwisko kandydata PiS na premiera. - Sądzę, że to jest termin naprawdę nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach. (...) Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna - odpowiedział prezes.

- Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu (...), ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem członków naszej formacji - zaznaczył Kaczyński.

PiS szuka kandydata na premiera. Kaczyński "ma w głowie nazwisko"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

PiS szuka kandydata na premiera. Kaczyński "ma w głowie nazwisko"

Mówił, że kandydat na prezesa Rady Ministrów, "to musi być kandydat, który pozwoli wygrać wybory, który będzie nawet lokomotywą wyborczą". - Jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są i które właśnie dotyczą możliwości odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego elektoratu czy patriotycznego elektoratu - powiedział Kaczyński.

Jak dodał, "tutaj chodzi w wielkiej mierze o to, żeby nie mieć obciążeń, w każdym razie wobec tego typu elektoratu". - O taki elektorat walczymy, o jego możliwie najdalej idące zjednoczenie poprzez Prawo i Sprawiedliwość - zaznaczył.

Klatka kluczowa-160088
Zalewska: Kaczyński miał powiedzieć Morawieckiemu, że ten nie będzie premierem
Źródło: TVN24+

Kaczyński o sporach w PiS. "Z tym naprawdę trzeba skończyć"

Podczas rozmowy szef PiS odniósł się także do sporów wewnątrz partii. Kaczyński przekonywał, że jego ugrupowanie jest od dłuższego czasu atakowane "najróżniejszymi metodami" i w takiej sytuacji wewnętrzne konflikty są zupełnie nie do przyjęcia.

- Z tym naprawdę trzeba skończyć. Spory będą i spory są (...), ale w wypadku takiej partii jak nasza, partii, która - można powiedzieć - działa w pewnego rodzaju okrążeniu (...), to dyscyplina musi być szczególna - powiedział. Dodał, że kanwą tych sporów jest między innymi właśnie kwestia kandydata na premiera.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sebastian Kaleta przerwał wypowiedź Ryszarda Terleckiego
Wrze w PiS. Przed kamerami "tego typu ostra wymiana zdań nie miała miejsca"
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o sytuacji w PiS. Grozi zawieszeniem
Polska 2050
Tak nazywają swoją grupę "rozłamowcy". "To miało budować solidarność"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski

W ostatni piątek Jarosław Kaczyński zwrócił się do członków PiS z ostrzeżeniem. "W związku z ostatnimi publicznymi wypowiedziami niektórych członków PiS informuję, iż każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość" - napisał na platformie X. Dodał, że takie zachowania "skrajnie szkodzą Polsce i PiS".

OGLĄDAJ: PiS znów publicznie pierze brudy. "Mateusz Morawiecki ma problem"
pc

PiS znów publicznie pierze brudy. "Mateusz Morawiecki ma problem"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Filip Czerwiński/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiPolityka
Czytaj także:
imageTitle
Wielkie zwycięstwo Industrii w dramatycznych okolicznościach
EUROSPORT
Kropka nad i - Adam Szłapka
Szłapka: prezydent sypie piach w tryby, ale my się nie zatrzymamy
Polska
Andrzej Mountbatten-Windsor
Były książę Andrzej opuścił areszt
Świat
Kobieta została skazana.
Administracja skarbowa ostrzega. "Próbują wyłudzić dane"
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Z czego się cieszyli? "Możemy wreszcie działać, stąd ta atmosfera"
Polska
Na Kasprowym Wierchu była piękna pogoda
Służby zawiesiły poszukiwania zaginionego turysty. Powodem trudne warunki
METEO
imageTitle
Trudne zadanie Jagiellonii. O awans gra z Fiorentiną
RELACJA
Waldemar Żurek
Żurek o wecie: ciśnie się na usta takie sformułowanie...
Polska
imageTitle
Jekaterina Kurakowa zaprezentowała się w programie dowolnym
EUROSPORT
imageTitle
Zobacz, o której w piątek Polacy startują na igrzyskach
EUROSPORT
Ksiądz usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Niespłacone pożyczki i milionowe straty parafii. Były proboszcz z zarzutami
WARSZAWA
Marcin Przydacz
Kulisy posiedzenia Rady Pokoju. Przydacz o spotkaniach "na marginesie"
Świat
Zapadł wyrok ws. naruszenia nietykalności cielesnej aktywistów
Zaatakowali aktywistów na granicy. Zostali skazani
Szczecin
Nowojorscy policjanci uratowali bielika amerykańskiego z kry na rzece
Uratowali symbol USA z kry na rzece
METEO
imageTitle
Człowiek w białym garniturze. Powierzono mu wyjątkowe zadanie
EUROSPORT
Akcja ratunkowa na Morzu Bałtyckim
Akcja ratunkowa na Bałtyku. Mężczyzna potrzebował pilnej pomocy medycznej
Trójmiasto
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Uszkodził pomost, jeżdżąc po zamarzniętym zalewie. Usłyszał zarzut
WARSZAWA
imageTitle
Olimpijskie marzenie Świątek. "Bardzo bym chciała spróbować ponownie"
EUROSPORT
Śnieg, zima
Miejscami nocą popada śnieg
METEO
imageTitle
Żale Kobayashiego po konkursie duetów
EUROSPORT
USS Lincoln
Największe siły od dekad. Amerykańskie kleszcze wokół Iranu
Sebastian Zakrzewski
Karol Nawrocki
"Miał niepowtarzalną szansę", ale wybrał weto "na szkodę obywateli"
Polska
Lech Poznań wrócił do gry w Lidze Konferencji
Lecha bliżej awansu w Lidze Konferencji
Najnowsze
imageTitle
Sensacja na torze. Plan amerykańskiego dominatora legł w gruzach
EUROSPORT
17 min
pc
Ośmieszyła ICE i obnażyła jej kulisy. "To nie jest kraj, który znam i kocham"
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Ropa, pole naftowe, Syria
Rynek ropy nerwowy. Iran w centrum uwagi
BIZNES
Hillary Clinton, Radosław Sikorski i Peter Macinka w Monachium
Trump chwali czeskiego szefa MSZ po panelu z udziałem Sikorskiego
Świat
Lizbona
Dwa trzęsienia ziemi w pobliżu europejskiej stolicy
METEO
Przeplatanka ciepła z zimnem na początku marca, odchylenie temperatury w swobodnej atmosferze
Czeka nas eksplozja ciepła. Wiemy kiedy
Arleta Unton-Pyziołek
Andżelika Wójcik w biegu na 500 m zajęła 11. miejsce
"Kobieta ma trudny charakter". A kiedy to samo robi mężczyzna?
Rafał Kazimierczak

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica