Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego

Kaczyński: Rozpoczęła się konferencja w sprawie przyszłości Europy. Ta konferencja ma niejasne cele, nie bardzo wiadomo, co z tego ma wyjść. Można przypuszczać, że w naszym przeświadczeniu nie prowadzi to do rozwoju Unii Europejskiej i Europy, a do kryzysu, który zresztą już trwa. Prowadzą do zjawisk, które z założeniami twórców Unii Europejskich i pierwszych dziesięcioleci nie mają nic wspólnego.