"Guru prawicy" pisze o Kaczyńskim. "Nie sprostał wielkiej odpowiedzialności"

"Dziś, w roku 2024, mówię wyłącznie we własnym imieniu: Jarosław Kaczyński niestety nie sprostał już tej wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął" - pisze profesor na portalu dwumiesięcznika Arcana. I dodaje, że "najbardziej brutalnym tego świadectwem jest wynik ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce". Wskazuje, że nie chodzi mu tylko o to, że w ich wyniku PiS musiał oddać władzę, ale o "całkowitą bezradność partii opozycyjnej w jej obecnym kształcie wobec metod przejmowania rządów" przez obecną koalicję rządową.

"Lista błędów i zaniechań"

Wskazuje tu na "brak wyjaśnienia i rozliczenia tego, co stało się" w związku z katastrofą smoleńską w 2010 roku, brak zbudowania za czasów rządu PiS "silnego, niezależnego od obecnej władzy ośrodka medialnego", spóźnione jego zdaniem zmiany dotyczące obszaru edukacji i szkolnictwa wyższego oraz lekceważący stosunek partii Kaczyńskiego do wyborów samorządowych.

Prof. Nowak: gotowość do odejścia jest miarą dojrzałości

Zdaniem profesora Nowaka "gotowość do odejścia jest miarą dojrzałości". "To gorzka mądrość w doświadczeniu wszystkich tych, którzy żyli dość długo. Apelowałem publicznie, osiem i pół roku temu, zaraz po wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta, by Jarosław Kaczyński wskazał kogoś młodego do podjęcia z nową energią walki o głosy wyborcze jako nowy lider przyszłego rządu. Może nie miałem racji?" - pisze dalej.