Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu? Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski odpowiada

W ubiegły poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk powiedział w Radiu Zet, że "wszystko wskazuje na to, że moment odejścia Jarosława Kaczyńskiego z rządu się zbliża". Nie podał jednak dokładnej daty. Kaczyński, który jest wicepremierem i od października 2020 roku kieruje Komitetem Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, sam także zapowiadał swoje odejście z rządu.

Sobolewski: dzisiejszy dzień może być istotny

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski pytany we wtorek w telewizji państwowej, kiedy prezes PiS opuści rząd, przestanie kierować Komitetem Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, odparł, że ta decyzja należy do Jarosława Kaczyńskiego. - O tym, kiedy to nastąpi, czy nastąpi oczywiście i kiedy, to już będzie pan prezes komunikował osobiście. Natomiast mogę tak podpowiedzieć, że dzisiejszy dzień może być w tym kontekście dosyć istotny - stwierdził polityk PiS.