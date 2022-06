Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu? "Wszystko wskazuje, że ten moment się zbliża"

Donald Tusk: jakość rządzenia będzie tak samo zła z nim w rządzie, jak i bez niego

Szef PO powiedział też, że nie zna "żadnych działań pana prezesa Kaczyńskiego jako wicepremiera". - Właściwie on nie ukrywał, że jest wicepremierem po to, aby nadzorować panów ( Mateusza) Morawieckiego , ( Zbigniewa) Ziobrę , aby się nie kłócili - dodał.

Jego zdaniem jest to "mało podniecający news", który "powtarza się od wielu, wielu miesięcy". - Z tego, co słyszałem, (Jarosław Kaczyński przyp. red.) zapowiedział, że będzie właśnie jeździł po Polsce i bardziej się poświęcał partii i dlatego nie będzie go w rządzie - kontynuował Tusk. - Mam nadzieję, że być może to spowoduje, że zatrzyma się na jakiejś stacji benzynowej i na prawdę zobaczy, do czego doprowadził - dodał.