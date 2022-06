Jarosław Kaczyński: oczekuję od ministra Cieślaka, że poda się do dymisji

Oczekuję od ministra Cieślaka, że poda się do dymisji; jak się nie poda, będzie odwołany - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do sprawy naczelniczki poczty z Pacanowa, która wdała się w sprzeczkę z ministrem do spraw samorządu Michałem Cieślakiem. Cieślak wystosował skargę na nią. Poczta Polska przekazała w komunikacie, że nie znalazła podstaw do ukarania kobiety.