Nie było żadnej zmiany zielonego światła dla zmian w wymiarze sprawiedliwości. To taka niedobra gra taktyczna, całkowicie niepotrzebna - powiedział Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o wypowiedź lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny napisał w mediach społecznościowych, że "wraz z odejściem Beaty Szydło skończyło się zielone światło dla zmian w sądownictwie".

Polska Agencja Prasowa zapytała prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o niedawną wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który w Spale, odnosząc się do reformy wymiaru sprawiedliwości , powiedział: - Reformujemy już ten wymiar sprawiedliwości siódmy rok. Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości. Naprawdę. Nie opłaca się.

"To nie jest prawda. Nie było żadnej zmiany zielonego światła dla zmian w wymiarze sprawiedliwości. To taka niedobra gra taktyczna, całkowicie niepotrzebna" - podkreślił Jarosław Kaczyński.

"W Polsce sądy działają nie źle, tylko fatalnie źle. Jeśli w Polsce można mówić o niepraworządności, to źródłem jest właśnie to. Źródłem jest doktryna Neumanna, ona doskonale opisuje realny stan naszych sądów" - stwierdził Kaczyński, nawiązując do dawnej, nagranej wypowiedzi polityka PO Sławomira Neumanna, który w 2019 roku miał powiedzieć, że przedstawiciele jego obozu politycznego nie muszą przejmować się sądami. "Sądy dzisiaj - ja ci gwarantuję - nie rozstrzygną żadnej sprawy przed wyborami" - miała brzmieć ta wypowiedź.