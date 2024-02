Jarosław Kaczyński o "zabójstwach politycznych". Szymon Hołownia: prezes PiS bije w bębenek rosyjskiej propagandy

Jarosław Kaczyński "bije w bębenek rosyjskiej propagandy" i "robi krzywdę Polkom i Polakom" - ocenił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Komentował w ten sposób słowa prezesa PiS, który stwierdził, że po obecnej władzy "można się wszystkiego spodziewać, nawet zabójstw politycznych".

Dziennikarze zapytali Jarosława Kaczyńskiego o zapowiedź dotyczącą kar dla parlamentarzystów, którzy w środę podczas szarpaniny przed Sejmem naruszyli nietykalność funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. - Ze strony tej władzy, która nieustannie łamie prawo, można się wszystkiego spodziewać, nawet zabójstw politycznych - powiedział Kaczyński.

Hołownia: Kaczyński bije w bębenek rosyjskiej propagandy

Wypowiedź prezesa PiS komentował później na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Ocenił, że "straszną szkodę te słowa robią dzisiaj Polsce, bo one idą w świat i pokazują nasz kraj, w którym toczy się normalny, demokratyczny proces zmiany władzy jako miejsce, w którym trwa zamach stanu, w którym planowane są zabójstwa polityczne".

- Czy pan prezes Kaczyński zdaje sobie sprawę, jaki prezent takimi słowami robi rosyjskiej propagandzie? Przecież jego słowa będą dzisiaj we wszystkich rosyjskich dziennikach. (...) Czy on rozumie proces, w którym uczestniczy? To jest moje pytanie do pana prezesa. Bije dzisiaj w bębenek rosyjskiej propagandy - oskarżał Kaczyńskiego.

- Czy pan prezes zdaje sobie sprawę, co robi każdą taką - powiem to wprost - idiotyczną wypowiedzią inwestycjom, które mogłyby napłynąć do naszego kraju i stworzyć nowe miejsca pracy, ale nie stworzą, bo nie przyjdą do kraju, gdzie jest "zamach stanu" i "morderstwa polityczne"? - dodał marszałek.

Jak mówił, Kaczyński myśli, że "robi krzywdę" rządzącym, a "prawda jest taka, że robi ją Polkom i Polakom, że robi ją nam wszystkim, którzy chcemy w tym kraju normalnie pracować, żyć, rozwijać się".

Hołownia: smutno patrzeć na kogoś, kto tak dramatycznie nie umie przegrywać

Dodał, że "to jest bardzo smutne patrzeć na kogoś, kto tak dramatycznie nie umie przegrywać, kto tak strasznie nie ma pomysłu na to, jaki następny krok wykonać".

- Niech Polacy zobaczą i usłyszą, co mówi ten, w kim pokładali nadzieję w znacznej mierze przez osiem lat. Niech usłyszą to na żywo, co myśli o kraju, który my widzimy za oknami i on widzi za oknami - powiedział marszałek.

