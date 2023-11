Kaczyński: misja sformowania rządu przez Morawieckiego będzie odwoływała się do faktów i interesów partii 

To zadanie, które jest realizowane w ciszy i powinno być realizowane w ciszy. Tylko pod tym warunkiem może być efektywne - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, odnosząc się do rozmów z innymi ugrupowaniami o potencjalnym porozumieniu dla poparcia premiera Mateusza Morawieckiego. Jak mówił polityk, "misja sformowania rządu będzie odwoływała się do faktów i interesów partii".

Kaczyński o wyniku wyborczym PiS: nasi przeciwnicy zdołali medialnie zafałszować rzeczywistość

Jak stwierdził, "powtórzyła się sytuacja z 2007 roku". - Nasi przeciwnicy zdołali medialnie zafałszować rzeczywistość, wywołali odruch dużej części społeczeństwa przeciwko nam. Robili to metodami bardziej brutalnymi i wulgarnymi niż wówczas. Mamy jednak misję utworzenia rządu. Jest ona bardzo trudna, jednak trzeba walczyć do końca - stwierdził.

- Najwyżej może się skończyć tym, że nie uda się uzyskać wotum zaufania, co w demokracji nie jest niczym szczególnym. Ta misja będzie odwoływała się do faktów, do sytuacji w Unii Europejskiej. Będzie się odwoływała do realnych interesów formacji politycznych, które niekoniecznie muszą być zbieżne z interesami PO. Ostateczne decyzje co do oceny interesów podejmują szefowie tych formacji - powiedział lider PiS.