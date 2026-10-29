Polska Politycy o słowach Kaczyńskiego. Tusk: o taką między innymi stawkę toczy się dziś walka Oprac. Kamila Grenczyn |

Morawiecki: Rozwój Plus jest zdecydowanym zwolennikiem obecności Polski w Unii Europejskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Jarosław Kaczyński w czasie środowego wystąpienia na Krynica Forum 2026 mówił o różnych "metodach", które miałyby posłużyć do zmian w Unii Europejskiej. Wymienił między innymi oddziaływanie na opinię publiczną czy zawarcie nowego traktatu z opóźnionym okresem wejścia w życie.

Jak dodał, "są w końcowych przepisach Traktatu o Unii Europejskiej, a później także i w tych o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przepisy mówiące o tym, na jakich zasadach państwo może wyjść z Unii Europejskiej". - To wszystko zaczyna się od rokowań i po prostu zacząć te rokowania. Twarda metoda, ryzykowna, ale jest naprawdę tak źle, tak bardzo źle, że warto zastosować i taką metodę, jeśliby te inne nie dały rezultatu - mówił Kaczyński.

Słowa Kaczyńskiego spotykają się w czwartek z reakcją polityków różnych opcji.

Tusk: o taką między innymi stawkę toczy się dziś w Polsce walka

Premier Donald Tusk zauważył, że Kaczyński "ogłosił właśnie, że Polska powinna zacząć rokowania o warunkach wyjścia z Unii Europejskiej". "O taką między innymi stawkę toczy się dziś w Polsce walka. Twarda walka. Nie zamierzam jej przegrać, nawet jeśli nie wszyscy zagrają ze mną" - podkreślił.

Jarosław Kaczyński ogłosił właśnie, że Polska powinna zacząć rokowania o warunkach wyjścia z Unii Europejskiej. O taką między innymi stawkę toczy się dziś w Polsce walka. Twarda walka. Nie zamierzam jej przegrać, nawet jeśli nie wszyscy zagrają ze mną. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 29, 2026 Rozwiń

Kaczyński komentuje

Później na profilu Jarosława Kaczyńskiego w portalu X pojawił się wpis, w którym zarzuca Tuskowi kłamstwo i obarcza między innymi jego winą za "zapaść" UE.

Jak czytamy, Kaczyński "chce, aby z Unii korzystały nie elity, ale przede wszystkim zwykli obywatele". "Stąd mój postulat gruntownej REFORMY. Dzięki temu będziemy mieli UE rzeczywiście demokratyczną i zorientowaną na poprawę warunków życia obywateli, obniżenie cen energii, wzmocnienie bezpieczeństwa, odpowiedzialną politykę migracyjną oraz ambitną politykę gospodarczą i rolną, bez zbędnej biurokracji" - dodał.

"A jeśli ktoś chce Europy bez Unii, to niech podtrzymuje ten narastający, bałaganiarski kryzys, niszczący obywateli państw europejskich…" - zakończył wpis. Nie ma w nim jednak bezpośredniego odrzucenia pomysłu polexitu jako "metody", którą wskazywał w swoim wystąpieniu.

Tusk jak zwykle kłamie. Najwyraźniej wychodzi z założenia, że dzień bez kłamstwa jest dniem straconym…



Unia Europejska jest potrzebna, ale wymaga gruntownej reformy. Kryzys i zapaść w jej obecnym kształcie to efekt rządów Merkel i jednego z jej pomocników, Tuska. Nie ma co się… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 29, 2026 Rozwiń

Czarzasty: Kaczyński oswaja temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej

Marszałek Sejmu, komentując wystąpienie Kaczyńskiego w Krynicy, napisał, że "Nawrocki oswaja prorosyjskiego Brauna, a Kaczyński - temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej". "Oni idą na Wschód. My zostajemy" - dodał.

Nawrocki oswaja prorosyjskiego Brauna, a Kaczyński - temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Oni idą na Wschód . My zostajemy. pic.twitter.com/0DfcDyiXPE — Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) October 29, 2026 Rozwiń

Morawiecki: miejsce Polski jest w Unii Europejskiej

Były premier i lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki był pytany o wypowiedź Kaczyńskiego przez reporterkę TVN24 Katarzynę Rogalę. Jak uprzedził, "nie słuchał dokładnie tych słów" i "jedynie mignęła mu gdzieś notatka prasowa".

- Rozwój Plus jest zdecydowanym zwolennikiem obecności Polski w Unii Europejskiej, chociaż Unię Europejską oczywiście trzeba naprawiać. Jesteśmy gorącymi zwolennikami bardzo głębokiej rewizji na przykład polityki migracyjnej, polityki klimatycznej, polityki fiskalnej związanej z tym, co poszczególne państwa mogą zrobić w swoich własnych budżetach, czego nie mogą - wymieniał Morawiecki.

Mówił też o rewizji procedur Komisji Europejskiej i zaznaczył, że jeszcze jako premier "na Radzie Europejskiej zgłaszał bardzo wiele konkretnych propozycji".

- Jednak wszyscy polscy przedsiębiorcy i Polacy wiedzą, że nasze miejsce jest w Unii. Unia potrzebuje reformy, ta reforma musi być dużo szybsza. To, co się dzisiaj dzieje, to jest daleko niewystarczające, ale nie jesteśmy tą formacją, która wzywa do polexitu. Wręcz przeciwnie: miejsce Polski jest w Unii Europejskiej - zaznaczył szef Rozwoju Plus.

Sikorski: oni mentalnie do Unii nigdy nie weszli

Szef MSZ Radosław Sikorski był pytany na konferencji prasowej, czy według niego PiS faktycznie byłby w stanie doprowadzić Polskę do wyjścia z Unii Europejskiej. - Wtedy, gdy o tym mówiłem w kolejnych expose, w kolejnych wystąpieniach sejmowych, że są tacy na tej sali, którzy chcą wyprowadzić Polskę z Unii, to niektórzy z państwa nie dowierzali - zwrócił się do dziennikarzy.

- Dla mnie było jasne, że jak ktoś mówi, że Unia to "Czwarta Rzesza" (...), że Unia nam odbiera suwerenność, to znaczy, że rozważa wyjście. Dzisiaj mamy potwierdzenie mojej intuicji. Z PiS-em jest tak, że oni mentalnie do Unii nigdy nie weszli, więc w ogóle mnie to nie dziwi - powiedział Sikorski.

Sikorski: z PiS-em jest tak, że oni mentalnie do Unii nigdy nie weszli Źródło: TVN24

Trela: Kaczyński przygotowuje podłoże do współpracy z Braunem

Poseł Lewicy Tomasz Trela nawiązał w swoim wpisie do słów Kaczyńskiego, podkreślając, że są "przepisy mówiące o tym, na jakich zasadach państwo może wyjść z Unii Europejskiej".

"Tak właśnie prezes Kaczyński przygotowuje podłoże do stałej współpracy wyborczej z Braunem. 2027 rok będzie kluczowy, musimy powstrzymać tych obłąkanych szaleńców. Zrobimy to" - oświadczył Trela.

„Są przepisy o tym, na jakich zasadach państwo może wyjść z UE” - tak właśnie prezes Kaczyński przygotowuje podłoże do stałej współpracy wyborczej z Braunem.

2027 rok będzie kluczowy, musimy powstrzymać tych obłąkanych szaleńców. Zrobimy to. #Lewica #Koalicja15Października — Tomasz Trela (@poselTTrela) October 29, 2026 Rozwiń

Motyka: narrację wyznacza Braun i Kaczyński się temu poddaje

Minister energii Miłosz Motyka w programie "News Michalskiego" w TVN24+ ocenił, że to "absurdalna wypowiedź na wszelkich możliwych poziomach". - To jest wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego językiem Grzegorza Brauna - powiedział.

- Jarosław Kaczyński, próbując hamować spadek w sondażach Prawa i Sprawiedliwości, mówi Grzegorzem Braunem - uważa Motyka. Według niego prezes PiS, po pierwsze, chce zawalczyć o elektorat Konfederacji Korony Polskiej, a po drugie - jak powiedział szef resortu energii - Kaczyński "trochę tak myśli".

Motyka: Kaczyński mówi Braunem Źródło: TVN24+

- Wszystkie tezy o tym, że te elektoraty są od siebie tak odległe, że politycy ci nie chcą ze sobą współpracować, po tej wypowiedzi absolutnie się nie sprawdzają. To jest potwierdzenie de facto tego, co my mówimy, że polityka PiS-u i polityka partii Brauna, antypolskiej, antyeuropejskiej, antyzachodniej, w wielu aspektach jest zbieżna - przekonywał.

Zdaniem ministra "Grzegorz Braun doskonale by się czuł jako minister w rządzie Przemysława Czarnka". - Dzisiaj liderem obozu szerokiego opozycji jest prezydent Nawrocki, bo nie jest prezydentem wszystkich Polaków (…) Z drugiej strony narrację wyznacza Grzegorz Braun i Jarosław Kaczyński się temu poddaje - mówił Motyka.

- Czy Unia Europejska jest bez wad? Oczywiście, że nie. I my to mówimy wielokrotnie na poziomie unijnych rad. Zmieniamy systemy w zakresie infrastruktury, energetyki, finansów Unii Europejskiej, a Jarosław Kaczyński mówi: wyjdźmy z tego - stwierdził.

Czarnek: bierzemy pod uwagę wszystkie warianty

Podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes PiS Przemysław Czarnek był pytany, czy jego ugrupowanie rozważa scenariusz zakładający wyjście Polski z UE. - Bierzemy pod uwagę wszystkie warianty, również i to, że Unia Europejska sama siebie zabije - odparł Czarnek. Ocenił przy tym, że Unia w obecnym kształcie i sposobie działania "prowadzi całą Europę na manowce"

Czarnek powiedział, że w tej sytuacji "trzeba myśleć o każdym rozwiązaniu", ale przede wszystkim należy nastawić się na "zmianę oblicza Unii Europejskiej, na reformy UE, reformy strukturalne, reformy w zarządzaniu UE". Zaznaczył, że o tym mówił w środę prezes Kaczyński.

- Prawo i Sprawiedliwość nie planuje wyjścia z Unii Europejskiej - zadeklarował. Czarnek zaznaczył, że "potrzebna jest nam Unia Europejska", ale taka, która nie będzie szkodziła obywatelom. Podkreślił, że Kaczyński zaczął swoją środową wypowiedź "przede wszystkim od zmiany Unii Europejskiej w koalicji z państwami, w których zmienia się władza na naszych oczach - we Francji, w Hiszpanii mamy nadzieję również we Włoszech". Wskazał, że celem PiS jest to, żeby UE "była efektywna i działała dla Europy, a nie przeciwko Europie".