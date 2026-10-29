ROZMOWA PIASECKIEGO Scheuring-Wielgus o słowach Kaczyńskiego na temat Unii Europejskiej: bardzo niebezpieczne Kuba Koprzywa |

Scheuring-Wielgus o słowach Kaczyńskiego na temat UE: bardzo niebezpieczne Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Momot

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Europosłanka pytana była w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na Forum w Krynicy. Prezes PiS mówił tam o różnych "metodach", które miałyby posłużyć do zmian w Unii. Powiedział, że do zastosowania jest też metoda, która "może być kontrowersyjna". Wymienił przy tym zawarcie nowego traktatu przez państwa, które chcą zmiany UE i jednocześnie podjęcie rokowań o wyjściu z Unii.

Europosłanka Lewicy o słowach Kaczyńskiego: cieszą się Mentzen i Braun

- Myślę, że z tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego najbardziej cieszą się Mentzen i Braun, którzy otwarcie przecież mówią o tym, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej - komentowała Scheuring-Wielgus. Dodała, że "to są bardzo niebezpieczne słowa".

Zdaniem europosłanki, gdyby Polska nie weszła do Unii Europejskiej, to "prawdopodobnie dzisiaj byśmy mieli tutaj Putina".

Joanna Scheuring-Wielgus Źródło zdjęcia: TVN24

- Dlaczego mówię o Braunie i o Mentzenie? Dlatego że wyborcy Brauna i Mentzena to są w przeważającej większości młodzi ludzie, którzy nie wiedzą, jak było przed Schengen, nie wiedzą, jak wyglądała Polska przed Unią Europejską - tłumaczyła.

Scheuring-Wielgus zauważyła, że "Jarosław Kaczyński mówił dobrze o Unii Europejskiej 20 lat temu". - Przez ostatnie lata wypowiada się coraz gorzej - powiedziała.

Joanna Scheuring-Wielgus o zmianach w Unii Europejskiej

- Ja też uważam, że Unia Europejska powinna w niektórych kwestiach się bardziej reformować - zaznaczyła. - Ale uważam, że Unia Europejska jest jednym wielkim sukcesem - dodała.

Eurodeputowana tłumaczyła, że "zmiany zawsze muszą być, ponieważ świat się zmienia". - Proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło przez ostatnie lata w kwestii bezpieczeństwa. Przecież jak podpisywaliśmy traktaty, to w traktatach nie ma napisane, że będziemy jako Unia Europejska wspólnie dbać o bezpieczeństwo 27 krajów. Teraz to robimy. W traktatach nie ma zapisane, że będziemy na przykład dbali o kwestie związane z mieszkalnictwem. Robimy to teraz - wymieniała.

Scheuring-Wielgus mówiła, że "jeżeli myślimy i patrzymy w ogóle na zagrożenia, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to nie jest chyba takim dużym zagrożeniem dla nas to, że jakieś są siły, które próbują od wewnątrz, te takie radykalne prawicowe, Unię Europejską popsuć". - Zagrożeniem jest to, że centryści, chadecy próbują romansować z tą radykalną prawicą - oceniła.

Scheuring-Wielgus o zarzutach o przemoc w rządzie: polityka to nie jest kółko różańcowe

Scheuring-Wielgus była też pytana o odejście z rządu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i o to, czy bez byłej ministry funduszy i polityki regionalnej koalicji będzie łatwiej. - Jest mi w ogóle szkoda niektórych kolegów i koleżanek z Polski 2050, że muszą brać udział w tym serialu - powiedziała.

Zaznaczyła, że nie zna Pełczyńskiej-Nałęcz. - Nigdy nie miałam okazji w ogóle nawet z nią porozmawiać - dodała.

Pytana była też o zarzuty byłej ministry, która stwierdziła, że "ten rząd ma przemocową kulturę zarządzania". - Kwestia jest tego, czy mówi prawdę - odpowiedziała. - Jeżeli jestem trzy lata i pracuję w środowisku przemocowym, z przemocowcem, to zastanawiam się dlaczego na przykład Pełczyńska-Nałęcz wcześniej nie zrezygnowała z tego - mówiła europosłanka.

Scheuring-Wielgus powiedziała, że "polityka to nie jest kółko różańcowe". - To nie jest miejsce, w którym klepiemy się po ramionach i mówimy, jak jest wspaniale, jak jest pięknie - dodała.

- Czy Jarosław Kaczyński jest, nie wiem, przemocowym liderem? Jest. Czy Donald Tusk jest przemocowym politycznie liderem? Jest. Czy Włodzimierz Czarzasty jest przemocowym politycznie liderem? Jest - wymieniała.

Scheuring-Wielgus: polityka to nie jest kółko różańcowe Źródło: TVN24

- Ale ta przemoc nie świadczy o tym, że to jest taka przemoc w rozumieniu takim, że nie wiem, wykluczamy kobiety, robimy wszystko... To jest polityka - powiedziała.

- Wiem jedno. Lider partii musi być skuteczny. Gdybym ja była liderką partii, też bym wszystkich trzymała mocno, żebyśmy wszyscy razem ze sobą współpracowali, żeby każdy był lojalny - oceniła.

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