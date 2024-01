Prezes PiS o torturowaniu Mariusza Kamińskiego. Szef MSWiA: pan Kaczyński bredzi

Jeżeli chodzi o kwestie torturowania Mariusza Kamińskiego, to Jarosław Kaczyński bredzi - powiedział w piątek w radiowej Trójce szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do słów prezesa PiS w Sejmie. - Ja rozumiem, że ciężko mu znosić sytuację, w której nie może bez żadnego trybu wydawać poleceń całemu państwu, ale tak już będzie - dodał polityk KO.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński został zapytany w piątek w Programie 3 Polskiego Radia m.in. o słowa polityka PiS Mariusza Kamińskiego , który w wywiadzie dla wPolsce.pl stwierdził, że zatrzymanie w Pałacu Prezydenckim to była "demonstracja siły" oraz że "była to decyzja na poziomie rządowym, zapewne pana Kierwińskiego, żeby taki pokaz siły wobec prezydenta, którego obecny reżim nie znosi, wobec opozycji przeprowadzić".

Szef MSWiA, odnosząc się do tych słów przypomniał, że byli posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu. - Słucham tego, co oni opowiadają i mam wrażenie, że bardzo chcą być męczennikami politycznymi, tylko męczennikami nie są. Zostali skazani za przekraczanie uprawnień i polska policja realizowała tylko i wyłącznie wyrok sądu. Jeżeli ktoś chce doszukiwać się w tym, co się zdarzyło, jakiejś demonstracji, to skrajną demonstracją było to, że dwie skazane osoby przebywały w Pałacu Prezydenckim - powiedział Marcin Kierwiński