Kaczyński: nie mam zamiaru przepraszać za słowa o torturach

Prezes PiS Jarosław Kaczyński "nie ma zamiaru nikogo przepraszać" za swoje słowa o "torturach", które rzekomo miały być stosowane w więzieniu wobec Mariusza Kamińskiego. - To był zabieg o charakterze tortur. A kto stosował tortury, to wiadomo. Można użyć oczywiście innych porównań - powiedział.

Podczas czwartkowej rozmowy z dziennikarzami w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do stanu zdrowia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, którzy we wtorek opuścili zakłady karne. Mówił między innymi, że Mariusz Kamiński czuje się źle po wyjściu z więzienia i że zastosowano wobec niego tortury.

- Bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady, jeśli chodzi o przegrody nosowe, wprowadzono rurę, co powodowało wielki ból, i wiedząc, że za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia. To jest tortura i ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to i to nie jakimiś drobnymi karami, ale wieloletnimi karami więzienia - twierdził.