Jarosław Kaczyński o sytuacji na granicy: wojna z użyciem broni w tej chwili raczej się nie rysuje

Prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ocenił, że chociaż "mamy wojnę hybrydową", to "wojna z użyciem broni w tej chwili się na horyzoncie raczej nie rysuje". - Używam słowa "raczej", dlatego że mamy do czynienia z przeciwnikiem nieprzewidywalnym - dodał jednocześnie. Szef Prawa i Sprawiedliwości został również poproszony o wymienienie trzech najpoważniejszych jego zdaniem zagrożeń. Wskazał "działanie wewnątrz Polski bardzo dużej wpływowej grupy", inflację i pandemię COVID-19.

Jarosław Kaczyński pytany we wtorek w Polskim Radiu24 o zagrożenie ze strony Białorusi, odparł, że wojna hybrydowa trwa obecnie. - Wojnę hybrydową już mamy, natomiast wojna z użyciem broni w tej chwili się na horyzoncie raczej nie rysuje. Używam słowa "raczej", dlatego że mamy do czynienia z przeciwnikiem nieprzewidywalnym, mówię o Łukaszence, ale nie wydaje mi się, żeby był w stanie odważyć się na coś, co byłoby czymś więcej niż dotychczas - powiedział wicepremier.

- Wierzę w to i sądzę, że państwo, którzy nas słuchają, wierzą w to, że jednak wojny nie będzie - dodał.

Wicepremier pytany o obecne problemy Polski, odparł, że wynikają one z sytuacji międzynarodowej, na którą Polska nie ma wpływu. - Na szczęście jesteśmy dużo silniejsi, niż byliśmy jeszcze nie tak dawno i wyjdziemy z tego. Damy sobie radę - dodał Kaczyński.

Kryzys na granicy z Białorusią i rozmowy telefoniczne na szczycie TVN24

Kaczyński o zagrożeniach dla Polski

Prezes PiS został poproszony o wymienienie trzech najpoważniejszych zagrożeń, które widać na horyzoncie. - Na pewno działanie wewnątrz Polski bardzo dużej grupy, i grupy wpływowej, która za nic ma polskie interesy. To jest bardzo poważne zagrożenie. Ono już jest, ale to się może jeszcze nasilać - powiedział.

- Z całą pewnością zagrożeniem, z którym trzeba walczyć i będzie się walczyć, jest inflacja - wymienił Jarosław Kaczyński. - Inflacja, jeśli się jej jakoś nie opanuje, może bardzo, ale to bardzo zagrozić gospodarce, co za tym idzie - zaszkodzić po prostu Polakom, polskim rodzinom, polskim gospodarstwom domowym - dodał.

Jarosław Kaczyński Łukasz Gągulski/PAP

Trzecie zagrożenie, które wymieniał wicepremier, dotyczyło COVID-19. - Ja bym jednak traktował tę kolejną falę pandemii jako poważne zagrożenie, bo to już są dzisiaj naprawdę duże rozmiary, chociaż wiem, że dzisiaj wielu Polaków się tym nie przejmuje - mówił wicepremier.

- Bardzo liczę na te nowe szczepionki, bardzo liczę na lekarstwo, bo takie też zostało stworzone, tylko te procesy certyfikacji trwają i sądzę, że to jakoś w końcu opanujemy, ale to rzeczywiście jest zagrożenie i nie należy go lekceważyć, bo niektórym wydaje się, jakby się przyzwyczaili do tego, a to jednak nie jest normalna sytuacja - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Wicepremier pytany o postulat opozycji w sprawie zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, odparł, że jego postulat zjednoczenia klasy politycznej wokół kryzysu migracyjnego jest wciąż aktualny.

- Jeżeli to ma nastąpić, to powinny odbyć się spotkania, ale w innym trybie. Rada nie ma żadnych uprawnień, ale zachęca do tego, żeby uczestniczyć w niej, a zaraz później pobiec do kamer i powiedzieć, co się tam działo, bardzo często z politycznym komentarzem, który jedności nie buduje. Pewne rzeczy dobrze można zrobić w ciszy, nam niepotrzebne są demonstracje, tylko potrzebna jest rozmowa w ciszy - powiedział Kaczyński.

Dodał, że "jeśli opozycja się zreflektuje, to wtedy może być Rada, mogą być inne spotkania, ale musi być przede wszystkim jedność, bo są w tej chwili podstawy, żeby uważać, że wszelkiego rodzaju spory wynikłe i te wynikłe z różnic ideologicznych i różnego rodzaju ambicji i te z różnic interesów, trzeba w tym momencie zawiesić".

Jarosław Kaczyński Piotr Molęcki/EastNews

Kaczyński: umiędzynarodowienie jest potrzebne, ale nie w ten sposób

Wicepremier pytany o umiędzynarodowienie sprawy sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, odparł, że jest to kwestia odpowiedniego "timingu". - Działania są prowadzone, dyplomacja na ogół jest prowadzona w sposób dyskretny, a jeśli chodzi o wychodzenie z tym na zewnątrz, to jest to kwestia momentu i ten moment być może jest już niepodległy, ale nie należałoby się tutaj nadzwyczajnie spieszyć - powiedział prezes PiS.

- Trzeba też pamiętać, że na pewno umiędzynarodowienie jest potrzebne, ale nie w ten sposób, żeby rozmawiano nad naszymi głowami, a takie propozycje padają - dodał. Kaczyński ocenił, że niewłaściwe umiędzynarodowienie może kryzys pogłębić. - To musi być tak zaplanowane, żeby szanse na to, że to coś da, były poważne, bo jeżeli to się nie uda, to będziemy mieli do czynienia z pogłębieniem kryzysu i jeszcze większą zuchwałością naszych przeciwników - ocenił wicepremier.

Kaczyński: nie mamy zamiaru się poddawać

Kaczyński został zapytany o opinię do oceny europosła PiS Ryszarda Legutko, że Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen chce obalić polski rząd. - Myślę, że tego rodzaju myśli nie są obce przynajmniej części członków Komisji Europejskiej, ale wszystko w naszych rękach - odparł. Zaznaczył, że Polska nie jest w sytuacji Włoch czy Grecji, gdzie - jak mówił - takie przedsięwzięcia się udały.

Kaczyński ocenił też, że sytuacja gospodarcza Polski jest dobra. Zaznaczył, że co prawda inflacja jest zbyt duża, "ale będzie przedstawiony społeczeństwu pakiet antyinflacyjny i wydaje mi się, że będzie on w znaczniej mierze skuteczny" - dodał. Mówił też, że "pewne obiektywne procesy ekonomiczne" również powinny doprowadzić do tego, że problem inflacji w ciągu kilku najbliższych miesięcy spadnie.

Szef Prawa i Sprawiedliwości powiedział też, że jego ugrupowanie ma "niewielką, ale stabilną większość w parlamencie". - I w żadnym razie nie mamy zamiaru się poddawać - powiedział Kaczyński. - To naprawdę wielka degradacja państwa i degradacja narodu, w końcu dużego narodu europejskiego, jeśli mu się zmienia rząd. Będą wybory, mam nadzieję, że w 2023 roku, i wtedy społeczeństwo zdecyduje - mówił Kaczyński.

Został też zapytany czy istnieje korelacja działań Komisji Europejskiej z działaniami przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. - Donald Tusk kiedyś tajemniczo powiedział, że on wie, jaką drogą Platforma dojdzie do władzy i kilka jeszcze innych osób, które powinny wiedzieć też wiedzą, ale innym to on nie powie, więc proszę sobie wyciągnąć z tego wnioski, bo sądzę, że one są dosyć łatwe do wyciągnięcia - odparł szef PiS.

Kryzys na granicy

Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. Unia Europejska i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów w odpowiedzi na nałożone na Białoruś sankcje.

W pasie przygranicznym z Białorusią do końca listopada obowiązuje stan wyjątkowy. Po jego zakończeniu sytuację będzie regulować ustawa o ochronie granicy państwowej ze zmianami przygotowanymi przez resort spraw wewnętrznych. O prowadzonych pracach nad nowelizacją ustawy mówił w ubiegłym tygodniu szef MSWiA Mariusz Kamiński. - Po zakończeniu stanu wyjątkowego - który z końcem miesiąca wygaśnie - wprowadzimy nowelizację ustawy, która de facto przedłuży to, co jest w chwili obecnej, ale w sposób elastyczny, z uwzględnieniem różnego typu uwag - zapowiedział.

Autor:mart//now

Źródło: PAP