Brejza o słowach prezesa PiS w sprawie Pegasusa: Kaczyński w nocy wpadł w histerię, stąd ten wywiad

Jarosław Kaczyński histeryzuje, stąd ten pilny wywiad - powiedział w TVN24 senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. W ten sposób skomentował fragment wywiadu prezesa PiS o sprawie inwigilowania Pegasusem. Jak dodał, "nocna histeria Kaczyńskiego wynika z tego, że musi pilnie zmienić narrację".

W zeszłym miesiącu AP poinformowała, że grupa badaczy z Citizen Lab, działająca przy Uniwersytecie w Toronto, w swojej ekspertyzie wykazała, że w Polsce inwigilowani oprogramowaniem Pegasus byli mecenas Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek oraz senator KO Krzysztof Brejza. 29 grudnia 2021 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła Wrzosek wszczęcia śledztwa w sprawie cyberataku na jej telefon. Fakt, że Brejza był inwigilowany potwierdziła też niezależnie Amnesty International - podała agencja AP.

Według Citizen Lab senator Krzysztof Brejza był 33 razy inwigilowany w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku.

W piątek ukazał się fragment wywiadu tygodnika "Sieci" z wicepremierem ds. bezpieczeństwa oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Polityk ocenił w nim, że kwestia inwigilacji Pegasusem "to kolejna sprawa pod hasłem 'afera z niczego'." Ocenił też, że "opowieści opozycji o użyciu Pegasusa w celach politycznych to całkowite bzdury". Odpowiedział również na pytanie, dlaczego zakup Pegasusa został sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości.

Brejza: Kaczyński histeryzuje, stąd ten pilny wywiad

Do fragmentów wywiadu Kaczyńskiego odniósł się na antenie TVN24 Brejza. Jak ocenił, "Jarosław Kaczyński w nocy wpadł w histerię". - Kaczyński histeryzuje, stąd ten pilny wywiad, wrzutka fragmentu, ponieważ wczoraj nastąpiło potwierdzenie włamania do mojego telefonu w drugim badaniu, tym razem specjaliści Amnesty International zbadali dwa telefony i potwierdzili ustalenia Citizen Lab - powiedział.

Zdaniem Brejzy "nocna histeria Kaczyńskiego wynika z tego, że musi pilnie zmienić narrację". - Przecież słyszeliśmy przez ostatnie dni zaprzeczania, insynuacje premiera, że włamań dokonywały obce służby. Minister (Wojciech - red.) Skurkiewicz i posłowie PiS mówili, że nie mają Pegasusa, że Polska nie ma tej cyberbroni, że nie była używana do walki z opozycją. A wczoraj, po doniesieniach amerykańskich agencji o używaniu tej broni do walki z opozycją, ta informacja trafiła na główną stronę "Washington Post" - dodał.

Brejza ocenił, że "sprawa jest bardzo poważna, stąd też taka nerwowa reakcja Jarosława Kaczyńskiego".

Brejza: to Kaczyński opowiada bzdury

Brejza został zapytany o komentarz do słów Kaczyńskiego, który powiedział, że "opowieści opozycji o użyciu Pegasusa w celach politycznych to całkowite bzdury". - My mamy wierzyć ludziom, którzy jeszcze wczoraj mówili co innego? Zaprzeczają sami sobie - ocenił senator KO.

Jego zdaniem, "to Jarosław Kaczyński opowiada bzdury". - Skoro mieli podsłuch w sztabie Koalicji Obywatelskiej w trakcie kampanii wyborczej i podsłuch skończył się niemalże co do dnia po wyborach, to jest jasne, po co mieli ten podsłuch. Tylko osoba bardzo naiwna uwierzy w narrację Jarosława Kaczyńskiego, że oni zainstalowali podsłuch w sztabie Koalicji Obywatelskiej i z niego nie korzystali - powiedział Brejza. - Korzystali, nasłuchiwali setek ludzi i ustaleń sztabu. Chodziło oczywiście o zebranie informacji na temat opozycji i wykorzystywanie ich w kampanii wyborczej - dodał.

- Byliśmy świadkami również oczerniających kampanii z wykorzystaniem rzeczy wykradzionych z mojego telefonu. Przypomnę tylko, że sfałszowano mi SMS-y i w formie spreparowanej byłem atakowany w telewizji rządowej właśnie poprzez wykradzenie ich wcześniejsze Pegasusem - mówił Brejza. - W tym znaczeniu dziękuję za ten wywiad, ponieważ Jarosław Kaczyński potwierdza, że tego Pegasusa użyto do tak niecnych czynów. Wreszcie nie zaprzecza i jest dowód bardzo ważny, że Pegasus był do walki z opozycją wykorzystywany - dodał.

Senator KO: to atak na Polaków i ich prawo do uczciwych wyborów

W rozmowie z senatorem KO przywołano również słowa Kaczyńskiego o tym, dlaczego zakup Pegasusa sfinansowano z Funduszu Sprawiedliwości. "To sprawa o charakterze technicznym, bez większego znaczenia. Pieniądze publiczne wydano na ważny cel publiczny, związany z walką z przestępczością, ochroną obywateli" - oświadczył prezes PiS.

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" napisała o kulisach zakupu systemu Pegasus w 2017 roku. 25 milionów złotych na ten cel Centralne Biuro Antykorupcyjne miało dostać z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Brejza skomentował, że "jeżeli Kaczyński uważa, że sztab Koalicji Obywatelskiej to terroryści to już to jest dowodem jego postępowania". - Ta nagła histeryczna reakcja Jarosława Kaczyńskiego zmienia diametralnie przekaz PiS. Zaraz pewnie pójdą SMS-y, trzeba będzie gryźć się w języki, odszczekiwać jakieś rzeczy pod stołem, a niektórzy będą musieli się tłumaczyć z tego, że zaprzeczali, że nie mają Pegasusa - powiedział.

- Problem jest taki, że tak naprawdę w istocie ludzie Jarosława Kaczyńskiego nie zaatakowali mnie, mojego telefonu. To był atak nie tyle na sztab wyborczy, ale na Polaków i ich prawo do uczciwych wyborów. W tym znaczeniu wybory nie były uczciwe i nie były wolne - stwierdził Brejza.

Jego zdaniem "Jarosław Kaczyński i jego ludzie tą prowokacją służb specjalnych, która wychodzi na jaw, zabrali tak naprawdę prawo Polakom do wolnych wyborów w 2019 roku".

