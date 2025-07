Kaczyński o spotkaniu z Hołownią. "O tym żeśmy rozmawiali"

Kaczyński o spotkaniu z Hołownią: że trzeba Polskę "ratować", o tym żeśmy rozmawiali Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiadał w niedzielę na część pytań dziennikarzy w trakcie zorganizowanej w Rosówku (woj. zachodniopomorskie) konferencji prasowej przy przejściu granicznym z Niemcami.

Reporterka TVN24 Alicja Rucińska zapytała Kaczyńskiego, czy jest zadowolony ze spotkania z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Pierwotnie polityk powiedział, że chciałby, aby redakcje uzgodniły między sobą, czy "było to spotkanie (Adama) Bielana, czy moje". - Bo jeżeli chodzi o uzgodnienie mojego zacnego kolegi Adama Bielana, no to nie wiem, a jeżeli chodzi o mnie, to nie będę mówił, że nie rozmawiałem - dodał.

Następnie stwierdził, że "mówiliśmy w pełnej dyskrecji" i nie wie, "dlaczego ta dyskrecja została gwałtownie przerwana". - Ja nie będę jej przerywał, ale na pewno nie były to sprawy te, co do których niektórzy się domyślają. My realistycznie podchodzimy do sytuacji, także w tej obecnej koalicji - stwierdził Kaczyński.

- Natomiast takie sprawy (...), że trzeba Polskę - to słowo jest całkowicie uzasadnione - ratować, no to o tym żeśmy rozmawiali - powiedział prezes PiS.

Dopytywany, czy osiągnął swój cel, Kaczyński odparł, że "to jest polityka". - Krok po kroku, jak przejdziemy drogę, będę zadowolony - stwierdził.

Dowiedz się więcej: Nocne spotkanie u polityka PiS. Hołownia się tłumaczy

Spotkanie Szymona Hołowni z opozycją

Jak ustalili dziennikarze Dominika Długosz z "Newsweeka" i Mariusz Gierszewski z Radia Zet, Szymon Hołownia w czwartek późnym wieczorem odwiedził mieszkanie europosła PiS Adama Bielana. Później, według fotoreporterów "Faktu", do garażu budynku przyjechał samochód Jarosława Kaczyńskiego.

Informacje o spotkaniu wywołały falę spekulacji i komentarzy wśród polityków. Dziennikarze pisali o "tajnej wizycie" i spotkaniu "pod osłoną nocy". W piątek wieczorem do sprawy odniósł się Szymon Hołownia. "Wzmożenie i ekscytacja związana z moim wczorajszym spotkaniem nie jest ani uzasadniona, ani wskazana" - napisał marszałek Sejmu w mediach społecznościowych.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo