Polska

Kaczyński o "sile, która zmieni Europę". Pierwszy warunek: zwycięstwo Orbana

Viktor Orban na wiecu w mieście Gyor
"Te częste wizyty Morawieckiego, Orbana, Kaczyńskiego są sygnałem na to, że tam się grunt pali im pod nogami"
Źródło: TVN24
Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu portalowi węgierskiego prorządowego tygodnika "Mandiner". Prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że "wygrana premiera Viktora Orbana byłaby bardzo ważna dla Węgier, ale też dla Europy". Ostatnie wsparcie polityków PiS dla Orbana skrytykował szef MSZ Radosław Sikorski.

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla portalu tygodnika "Mandiner" powiedział, że wygrana Viktora Orbana "wpisałaby się w przewidywany przez niektórych cykl wydarzeń, wielką zmianę". - Jeśli Fidesz wygra na Węgrzech, jeśli my wygramy w Polsce, prawica wygra we Francji, a Meloni będzie u władzy we Włoszech, może wyłonić się siła, która zmieni Europę - powiedział Kaczyński.

Jak dodał, to "byłoby bardzo potrzebne, bo Unia Europejska przeżywa kryzys, który może doprowadzić do jej upadku" - My sobie tego nie życzymy, ale chcemy Unii, która będzie mechanizmem koordynacji polityki krajów suwerennych - zaznaczył prezes PiS.

Kaczyński odniósł się również do bliskich relacji Budapesztu z Moskwą. W jego ocenie Węgry są zmuszone do utrzymywania relacji z Rosją ze względu na swoją sytuację energetyczną. Podkreślił, że Polska podąża w przeciwnym kierunku.

Krytyka Brukseli i rządu Tuska

W jego ocenie opozycyjna TISZA i jej lider Peter Magyar po ewentualnej wygranej mogliby podążyć śladami Donalda Tuska i "doprowadzić do upadku praworządności" na Węgrzech.

Polityk stwierdził, że coraz więcej decyzji jest podejmowanych w Brukseli lub Berlinie, a Ursulę von der Leyen i Manfreda Webera - przewodniczącą Komisji Europejskiej i lidera Europejskiej Partii Ludowej - oskarżył o realizowanie "nowego niemieckiego imperializmu".

Ocenił w tym kontekście, że Bruksela próbuje wpłynąć na wynik wyborów na Węgrzech, wspierając Petera Magyara. Siły zagraniczne wywierają presję, aby uniemożliwić kolejne zwycięstwo prawicy w tym kraju - powiedział, dodając, że "nie jest to zwykły spór dyplomatyczny, a pokaz siły". Podkreślił, że na dwa tygodnie przed wyborami presja ta jest "szczególnie silna".

Kaczyński podczas rozmowy wielokrotnie krytykował rząd premiera Tuska, zarzucając mu "zdemontowanie praworządności" oraz doprowadzenie do kryzysu finansowego w Polsce. - Zostawiliśmy kraj w dobrym stanie, a obecnie dług publiczny rośnie i perspektywy są złe. Ten rząd nie potrafi rządzić - stwierdził prezes PiS. Dodał, że obecny rząd służy "nie polskim, a niemieckim interesom".

Sikorski: kto wspiera Orbana ten pomaga Putinowi

W podobnym tonie do Kaczyńskiego wypowiedział się w poniedziałek rano w Radiu Zet Mariusz Błaszczak. Wiceprezes PiS ocenił, że "konkurent premiera Orbana to taki Tusk, taki człowiek Brukseli, czytaj Berlina". Jak podkreślił, zwycięstwo Viktora Orbana "jest w interesie Polski".

"Naprawdę? Żeby dalej mógł blokować pieniądze dla Wojska Polskiego, wetować sankcje na Rosję i kupować od niej ropę? - zareagował w mediach społecznościowych szef MSZ Radosław Sikorski. Jak dodał "to, co PiS wygaduje ws. Orbana nie jest suwerenną polską polityką zagraniczną"

"Jeszcze raz: kto dzisiaj wspiera Orbana ten pomaga Putinowi" - ocenił w oddzielnym wpisie Sikorski, odnosząc się do wypowiedzi Kaczyńskiego.

Wizyta Nawrockiego, wybory już 12 kwietnia

W ostatni poniedziałek wizytę w Budapeszcie złożył prezydent RP Karol Nawrocki, który spotkał się z premierem Orbanem. Szef węgierskiego rządu cieszy się poparciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Lider opozycji z kolei zapewnił po lutowym spotkaniu z premierem Tuskiem, że w przypadku wygranej jego ugrupowania niezwłocznie odbudują z Warszawą "węgiersko-polskie stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne oraz nadadzą nowy impuls współpracy Grupy Wyszehradzkiej".

Klatka kluczowa-318374
Czy politykom PiS nie przeszkadza zażyłość pomiędzy Orbanem a Putinem?
Źródło: TVN24

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA wyprzedza Fidesz premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 23-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują z kolei na kilkuprocentową przewagę Fideszu.

Źródło: PAP, Mandiner

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Akos Kaiser

Jarosław Kaczyński, Viktor Orban, Węgry
