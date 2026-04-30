Pytanie o przyszłość Mejzy. Kaczyński: mam otwarte serce

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w środę, że po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego PiS, poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest i nie był nigdy członkiem partii.

Jarosław Kaczyński został zapytany na czwartkowej konferencji w Sejmie o powody odejścia Mejzy z klubu. - Jeżeli chodzi o pana Mejzę, to on po prostu zrezygnował z członkostwa w klubie i to zamyka sprawę - podkreślił prezes PiS.

Pytany był też, czy Mejza może znaleźć się w przyszłości na listach wyborczych PiS. - Jestem katolikiem, czyli chrześcijaninem. Mam otwarte serce i gotowość przyjmowania skruchy i naprawy ludzkiego postępowania - powiedział.

Dodał, że "w żadnym wypadku nie można w tej chwili rozmawiać o listach". - To jest jeszcze długa droga - stwierdził.

Sprawa Swinarskiego

Paweł Swinarski to youtuber posługujący się pseudonimem Paweł Svinarski. Został powołany w skład Rady Nowych Mediów przy prezydenckie. Budzi on kontrowersje, gdyż kiedy komentował wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski we wrześniu ubiegłego roku, to sugerował, że mogły być to maszyny ukraińskie, będące częścią prowokacji mającej na celu wciągnięcie Polski do wojny. Te słowa są spójne z rosyjską dezinformacją.

Prezes PiS zapytany o Swinarskiego, odparł, że go nie zna. Dziennikarka wyjaśniła mu, na czym polegają kontrowersje związane z nim. - Jeżeli to, co pani mówi, jest prawdą, to należy jednak się nad tym zastanowić, ale to jest sprawa pana prezydenta, a nie moja - stwierdził Kaczyński.

Dopytywany, czy nie oburza go obecność Swinarskiego w prezydenckiej radzie, prezes PiS ocenił, że obecnie w przestrzeni publicznej jest "tyle rzeczy niebywale wręcz oburzających, że jedna (...) jest tutaj tylko niewielkim i w istocie nieznaczącym dodatkiem". - Ale gdyby prezydent mnie zapytał o zdanie, to powiedziałbym - jeżeli pani informacje są ścisłe - żeby jednak z tym panem się rozstał - dodał Kaczyński.

Jak podano na stronie internetowej kancelarii prezydenta, Rada Nowych Mediów to gremium eksperckie stanowiące zaplecze prezydenta w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii.

