Polska

Jarosław Kaczyński w sprawie Mejzy ma "otwarte serce"

Łukasz Mejza na sali plenarnej Sejmu
Pytanie o przyszłość Mejzy. Kaczyński: mam otwarte serce
Źródło: TVN24
Jestem katolikiem. Mam otwarte serce i gotowość przyjmowania skruchy - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany, czy poseł Łukasz Mejza może znaleźć się w przyszłości na listach wyborczych PiS. Z kolei youtuber Paweł Swinarski to zdaniem Kaczyńskiego sprawa prezydenta, ale miałby on dla niego jedną radę.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w środę, że po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego PiS, poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest i nie był nigdy członkiem partii.

Jarosław Kaczyński został zapytany na czwartkowej konferencji w Sejmie o powody odejścia Mejzy z klubu. - Jeżeli chodzi o pana Mejzę, to on po prostu zrezygnował z członkostwa w klubie i to zamyka sprawę - podkreślił prezes PiS.

Pytany był też, czy Mejza może znaleźć się w przyszłości na listach wyborczych PiS. - Jestem katolikiem, czyli chrześcijaninem. Mam otwarte serce i gotowość przyjmowania skruchy i naprawy ludzkiego postępowania - powiedział.

Dodał, że "w żadnym wypadku nie można w tej chwili rozmawiać o listach". - To jest jeszcze długa droga - stwierdził.

Łukasz Mejza odszedł z klubu PiS. Zaskakujące kulisy, szykował dokument
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Łukasz Mejza odszedł z klubu PiS. Zaskakujące kulisy, szykował dokument

Patryk Michalski

Sprawa Swinarskiego

Paweł Swinarski to youtuber posługujący się pseudonimem Paweł Svinarski. Został powołany w skład Rady Nowych Mediów przy prezydenckie. Budzi on kontrowersje, gdyż kiedy komentował wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski we wrześniu ubiegłego roku, to sugerował, że mogły być to maszyny ukraińskie, będące częścią prowokacji mającej na celu wciągnięcie Polski do wojny. Te słowa są spójne z rosyjską dezinformacją.

Prezes PiS zapytany o Swinarskiego, odparł, że go nie zna. Dziennikarka wyjaśniła mu, na czym polegają kontrowersje związane z nim. - Jeżeli to, co pani mówi, jest prawdą, to należy jednak się nad tym zastanowić, ale to jest sprawa pana prezydenta, a nie moja - stwierdził Kaczyński.

Dopytywany, czy nie oburza go obecność Swinarskiego w prezydenckiej radzie, prezes PiS ocenił, że obecnie w przestrzeni publicznej jest "tyle rzeczy niebywale wręcz oburzających, że jedna (...) jest tutaj tylko niewielkim i w istocie nieznaczącym dodatkiem". - Ale gdyby prezydent mnie zapytał o zdanie, to powiedziałbym - jeżeli pani informacje są ścisłe - żeby jednak z tym panem się rozstał - dodał Kaczyński.

Jak podano na stronie internetowej kancelarii prezydenta, Rada Nowych Mediów to gremium eksperckie stanowiące zaplecze prezydenta w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
