Jarosław Kaczyński o politycznej emeryturze i przyszłości Michała Dworczyka w rządzie

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński potwierdził w sobotę, że opuści rząd. Wicepremier ds. bezpieczeństwa powiedział, że trafił tam z pewnymi zadaniami, które "już w zasadzie są na końcu drogi". Odniósł się też do przyszłości szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka i propozycji Donalda Tuska w sprawie zmiany konstytucji.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński był pytany w sobotę rano w RMF FM o swoją polityczną emeryturę. - To jest pytanie spośród tych najbardziej intymnych dla polityka - stwierdził. Jak podkreślił, ma 72 lata, w związku z czym perspektywa politycznej emerytury "istnieje, ale kiedy to nastąpi, Bóg jeden wie". Dodał, że do 2025 roku jest wybrany jako szef partii.

Kaczyński potwierdził, że opuści rząd. - Nigdy tego nie ukrywałem, ja tam przybyłem z pewnymi zadaniami. One już w zasadzie są na końcu drogi. Jeśli je wykonam, mój pobyt w rządzie nie będzie miał jakiegoś wielkiego sensu, ktoś może mnie zastąpić. W partii jest dużo do zrobienia. Na dwóch etatach nie jest łatwo - zaznaczył polityk.

Dopytywany, czy opuści rząd, by zająć się partią dlatego, że będą przyśpieszone wybory, Kaczyński zaprzeczył. - To dlatego, że czekają nas wybory w terminie konstytucyjnym, ale na początku przyszłego roku nie będzie to już jednak taki termin odległy. To już moment, kiedy naprawdę trzeba się za to brać - podkreślił.

Jarosław Kaczyński PAP/Piotr Polak

Na pytanie, czy to odpowiedni czas na odejście z rządu w związku z sytuacją na granicy czy wysoką inflacją, Kaczyński odparł, że w rządzie nie jest od wszystkiego. Na uwagę, że jest wicepremierem ds. bezpieczeństwa, Kaczyński stwierdził, że zajmuje się "klasycznym bezpieczeństwem". - Te sprawy, które uważałem za szczególnie ważne w sferze polskich sił zbrojnych, porządku publicznego, porządku administracyjnego, są na poziomie przygotowania odpowiednich aktów legislacyjnych - powiedział.

Jarosław Kaczyński o przyszłości Michała Dworczyka

Prezes PiS był też pytany o ewentualne inne zmiany w rządzie. - No, tego panu nie powiem i uczciwie też powiem, że to nie to, żebym nie wiedział. Tylko dlatego, że lepiej jednak, żeby powiedział o tym premier, powiedział o tym prezydent – mówił Jarosław Kaczyński. Dodał też, że częścią jego zawodu "szczególnie kiedy się zajmuję bezpieczeństwem, jest dyskrecja".

Pytany o przyszłość szefa KPRM Michała Dworczyka, prezes PiS odparł, że "na pewno nie będzie zmieniany, przynajmniej teraz".

Odnosząc się do wakatu w rządzie po Jarosławie Gowinie, przekonywał, że miejsce to zajmie "bardzo sprawny człowiek o doświadczeniu i polskim, i ministerialnym, i międzynarodowym".

Minister Michał Dworczyk Maciej Kulczyński/PAP

Pytany, czy za ministra rolnictwa Grzegorza Pudę będzie Henryk Kowalczyk, Kaczyński powiedział: "Nie zaprzeczam. Nie potwierdzam". Na pytanie, czy minister klimatu Michał Kurtyka odejdzie i na jego miejsce przyjdzie Anna Moskwa, szef PiS również odpowiedział: "Nie zaprzeczam. Nie potwierdzam".

Kaczyński odpowiada Tuskowi w sprawie zmiany konstytucji

Kaczyński, odnosząc się do relacji Polski z Unią Europejską, stwierdził, że "polexit to fake news i pomysł opozycji na zwiększenie jej poparcia społecznego i integrację oraz rozszerzenie jej zaplecza" - Jestem przeciwko polexitowi i to bardzo twardo, ale jestem za tym, żeby Polska była państwem suwerennym - powiedział.

Polityk był pytany o pomysł lidera Platformy Obywatelskiej, aby zmienić art. 90 konstytucji. We wrześniu Donald Tusk zaproponował prezesowi PiS, by dodać zapis, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej odbywa się większością dwóch trzecich głosów.

Donald Tusk podczas konwencji PO w Płońsku PAP/Wojciech Olkuśnik

- Nie ma żadnego powodu, żebyśmy to czynili czymś, co jest na równi z konstytucją, bo to jest większość konstytucyjna. Jest tutaj gwarancja, którą stanowi po prostu polskie społeczeństwo, naród polski, który po prostu chce być w Unii Europejskiej i nikt przytomny w polityce, poza jakimiś marginesami, nie może dążyć do tego, by tę sytuację zmieniać - odpowiedział Kaczyński.

Odnosząc się do środków z UE, które powinna otrzymać Polska, Kaczyński powiedział, że "nie należy się bać". - Pieniądze nam się należą, prędzej, czy później je otrzymamy, a jeśli to będzie trochę później, to i tak sobie świetnie damy radę - powiedział Kaczyński.

- Polska, w interesie własnym, ale także w interesie Europy, musi pozostać państwem suwerennym, gdzie konstytucja jest najwyższym prawem - podkreślił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński: rząd powinien uczynić faktem, a nie tylko zapowiedzią, Polski Ład

Pytany o dwie kluczowe reformy, które ten rząd powinien zrobić, szef PiS powiedział, że przede wszystkim powinien wcielić w życie, uczynić faktem, a nie tylko zapowiedzią, Polski Ład. - To jest szereg posunięć, w różnych sferach - podkreślił.

Jako jeden z ważnych elementów rządowego programu wymienił ten, który dotyczy wsi. - Proszę pamiętać, że na wsi, w mniejszych miastach, mieszka 53 procent Polaków, to jest większość i oni żyją często w warunkach gorszych, wyraźnie często gorszych niż ci, którzy żyją w miastach. I nie ma żadnych powodów, żeby ten stan był kontynuowany, a do tego jest ogromny problem rolnictwa. Tym zajęliśmy się i tu jest gotowy plan, zarówno odnoszący się do tej sfery, którą można by określić jako uporządkowania - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński o założeniach programu "Polski Ład dla wsi" TVN24

Na uwagę prowadzącego, że Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek ostatnio zwrócił się z prośbą, żeby przesunąć wejście w życie Polskiego Ładu, dlatego że czas na konsultacje był bardzo krótki i nie wszyscy są zaznajomieni z przepisami, zwłaszcza tymi, które dotyczą zmian podatkowych, Kaczyński odparł, że "w tych sprawach trzeba działać jednak energicznie". - Ja nie wiem, czym się pan rzecznik, pan minister, bo zawsze tak tytułuję rzeczników w moich pismach do nich, ale wydaje mi się, że jest po prostu w błędzie. Oczywiście będą pewne kłopoty. Jak jest duża zmiana, to kłopoty zawsze są – przekonywał.

Prezes PiS: obniżenie akcyzy nie jest jedyną metodą, aby obniżyć cenę paliwa

Prezes PiS był pytany, czy rząd powinien rozważyć możliwość obniżenia stawek akcyzy na paliwa, aby tym samym spadły ceny w detalu. - Nie uważam, żeby akurat ta metoda w tym momencie była najlepsza. Po prostu dlatego, że dla dokonania w Polsce zmian, pozytywnych zmian dla ogromnej większości społeczeństwa, a w gruncie rzeczy dla całego społeczeństwa, wymaga to pieniędzy, więc ja bym dochodów państwa nie obniżał - powiedział Kaczyński.

Wicepremier dodał, że rząd może tu wykorzystać rozmaite metody. - Sądzę, że coś takiego się stanie, będę za tym optował - dodał. Jak podkreślił, "obniżenie akcyzy nie jest jedyną metodą, aby obniżyć tę cenę".

Ceny paliw na stacjach w górę TVN24

- Natomiast sugerowałbym, żeby różnego rodzaju podmioty gospodarcze troszkę ograniczyły swoją ekspansję dochodową - dodał.

Szef PiS zapytany o opinię na temat fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos powiedział, że jest ona potrzebna. - To są jednak firmy państwowe, w każdym razie z bardzo dużym udziałem kapitału państwowego, który ma moc decyzyjną i ich polityka, chociaż oczywiście podporządkowana Kodeksowi Handlowemu, zawiera element polityki państwowej. (...) Fuzja jest wskazana, jest potrzebna także i dlatego, żeby na przyszłość w Polsce ceny paliw były raczej niższe niż wyższe - stwierdził Kaczyński.

Autor:pp/tr

Źródło: RMF FM, PAP