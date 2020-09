Przyszedł moment, w którym możemy się w końcu na poważnie zająć sprawą ochrony zwierząt - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Poinformował, że politycy Prawa i Sprawiedliwości przygotowali projekt ustawy w tej sprawie. - To jest ustawa, którą z całą pewnością poprą w Polsce wszyscy dobrzy ludzie. Jestem o tym przekonany - dodał.

Kaczyński zabrał głos na konferencji w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. - Nasza formacja i ja osobiście od długiego czasu uważaliśmy, że trzeba w Polsce wprowadzić nowy porządek prawny, jeśli chodzi o ochronę zwierząt - powiedział.

Jak dodał, względy, które za tym przemawiają, "mają charakter humanitarny". - Jest jeszcze jeden wzgląd. W Polsce bardzo często mówi się o europeizacji, że Polska powinna być jak Europa. Czasem to jest celne, czasem nie warto się wzorować na państwach, które leżą na zachodzie. Ale na pewno jest to celne, jeśli mówimy o tym, by w Polsce standardy humanitarne, odnoszące się do zwierząt były nie gorsze, a może nawet lepsze niż w krajach na zachodzie - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

"To nie jest kwestia polityczna. To kwestia związana z tym, co się określa jako humanitaryzm"

Teraz - stwierdził Kaczyński - "przyszedł moment, w którym możemy się w końcu tym zająć na poważnie". - Jest gotowy projekt ustawy - poinformował.

Dodał, że "liczy na ponadpartyjne poparcie" w tej sprawie. - To nie jest kwestia polityczna. To kwestia związana z tym, co się określa jako humanitaryzm. To jest związane z tym, co odnosi się do ludzkiej dobroci, ludzkiej uczciwości. To jest ustawa, którą z całą pewnością poprą w Polsce wszyscy dobrzy ludzie. Jestem o tym przekonany - podkreślił prezes PiS.

"Piątka dla zwierząt"

Założenia projektu nazwanego "piątka dla zwierząt" przedstawił na konferencji Michał Moskal, przewodniczący młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości.

Ramowe założenia projektu ustawy autorstwa PiS:

1. Humanitarne traktowanie

- Zakaz hodowli zwierząt futerkowych, - Ubój rytualny jedynie na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

2. Kontrola społeczna ochrony zwierząt

- Większe kompetencje dla organizacji społecznych, - Możliwość asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt.

3. Precyzyjne prawo. Większa ochrona

- Definicja kojca w polskim prawie, - Inspekcja Weterynaryjna z prawem do nakładania mandatów, - Koniec z trzymaniem zwierząt w złych warunkach.

4. Bezpieczne schroniska

- Tylko jednostki gminne oraz organizacje pożytku publicznego chroniące zwierzęta z prawem do prowadzenia schronisk, - Wymóg niekaralności oraz nieposzlakowanej opinii wobec osób prowadzących i pracujących w schroniskach, - Częstsze kontrole schronisk.

5. Koniec z łańcuchami

- Zakaz trzymania zwierząt na krótkiej uwięzi, - Ograniczenie stosowania kolczatek.

Założenia projektu "piątka dla zwierząt" przedstawił Michał Moskal, przewodniczący młodzieżówki PiS TVN24

Szef Forum Młodych PiS: chcemy pokazać, że miarą naszego człowieczeństwa, jest to, w jaki sposób traktujemy zwierzęta

- Chcemy pokazać, że miarą naszego człowieczeństwa, jest to, w jaki sposób traktujemy zwierzęta. Chcemy zaimplementować rozwiązania, które funkcjonują chociażby w Austrii, Wielkiej Brytanii czy Chorwacji, i dlatego chcemy zakazać hodowli zwierząt futerkowych - oświadczył Moskal. Jak dodał, inicjatorzy projektu chcą także ograniczyć ubój rytualny w Polsce. - Na mocy ustawy, którą przygotowaliśmy będzie się odbywać wyłącznie w takim zakresie, jaki jest potrzebny na potrzeby związków wyznaniowych - poinformował.

Opisując kolejne propozycje, wymienił kontrolę społeczną ochrony zwierząt, czyli "zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zwierząt i umożliwienie asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt".

- Kolejnym punktem jest precyzyjne prawo i większa ochrona. Chcemy wprowadzić częstsze kontrole dla schronisk, a inspekcji weterynaryjnej nadać prawo do nakładania mandatów i zakończyć w ten sposób trzymanie zwierząt w schroniskach w złych warunkach - zapowiedział szef młodzieżówki.

Według niego PiS chce także "doprowadzić do tego, żeby zaprzestać wykorzystywania zwierząt na arenach cyrkowych, gdzie za rozrywką ludzi stoi strach, stres i niekiedy ból zwierząt, które nie znają innego życia niż ta sfera rozrywki".

"Zwierzęta nie będą mogły być trzymane w sposób stały na krótkich uwięziach"

Jak dodał chodzi też o to, by schroniska dla zwierząt były bezpieczne. - Na mocy nowych regulacji schroniska będą mogły być prowadzone wyłącznie przez jednostki samorządowe i organizacje pożytku publicznego - poinformował. - Nałożymy wymóg niekaralności oraz nieposzlakowanej opinii wobec osób, które prowadzą schroniska, i które w nich pracują - podkreślił Moskal. Zapowiedział też "ograniczenie trzymania zwierząt na stałe na uwięzi". - Koniec z łańcuchami - oświadczył.

- Zwierzęta nie będą mogły być trzymane w sposób stały na krótkich uwięziach. Będą musiały być zapewnione odpowiednie do ich rozmiarów warunki. Koniec z krótkimi łańcuchami, koniec z ciasnymi kojcami, bo uważamy, że posiadanie zwierzęcia to również odpowiedzialność zapewnienia mu dobrych warunków bytowych - mówił.

Dodał, że zaprezentowane propozycje są częścią całego programu Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, który był zapowiadany w czerwcu podczas konwencji młodzieżówki PiS z udziałem Jarosława Kaczyńskiego.

Autor:ads//now

Źródło: TVN24