Kaczyński o nocnym zakazie alkoholu. "Często jestem późno na ulicach Warszawy i widzę"

Kluczowe fakty: Jarosław Kaczyński przyznał, że poparłby ogólnopolski zakaz sprzedawania alkoholu w nocy.

Wyraził też swoją opinię na temat popadania przez mężczyzn i kobiety w alkoholizm.

W ubiegłym tygodniu warszawscy radni zdecydowali o wprowadzeniu pilotażowego programu zakazu sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach

Prezes PiS Jarosław Kaczyński był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy Polska powinna ograniczyć sprzedaż alkoholu. Ocenił, że "w tej chwili spożycie alkoholu jest zdecydowanie zbyt wysokie, natomiast metoda walki z pijaństwem i alkoholizmem to jest sprawa zawsze sporna". - Ale trzeba próbować. Trzeba próbować różnych metod, bo może któraś z nich przyniesie wyraźnie odczuwalne wyniki - skwitował.

- Ja bardzo często jestem późną nocą nawet gdzieś tam na ulicach Warszawy, skądś wracam i widzę, jak w tych miejscach, gdzie można kupić alkohol, stoją ludzie i czekają. To są w ogromnej większości ludzie młodzi. Często niestety także panie - opisał.

Przekonywał, że "mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, musi pić nadmiernie przez dwadzieścia lat, a kobieta tylko dwa" (o ile niektóre badania wskazywały, że kobiety szybciej uzależniają się od alkoholu niż mężczyźni, to na ten proces wpływają inne czynniki indywidualne, a także wiek - red.).

Na pytanie, czy Sprawo i Sprawiedliwość poparłoby ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, przekazał, że może wypowiedzieć się tylko "we własnym imieniu, bo to jest kwestia decyzji partii". -Ja bym poparł - oświadczył Kaczyński.

