Kaczyński pisze o "nihilistycznym szaleństwie" i dziękuje za "obronę świątyń"

O "niebywale wulgarnym, barbarzyńskim nihilizmie, który na skalę dotąd w naszych dziejach niespotykaną profanował miejsca kultu i symbole religijne, atakował kapłanów, a także niszczył narodowe świętości" napisał w sobotę Jarosław Kaczyński. Odniósł się do protestów, jakie odbywają się w Polsce od czasu, gdy Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską wydał orzeczenie w sprawie dopuszczalności aborcji.

Pod koniec października wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych wezwał "wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła". Oceniał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod kierownictwem Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji "jest całkowicie zgodny z konstytucją". Mówiąc o protestach po decyzji TK, zaznaczył, że w ich ramach dokonywane są ataki na kościoły. - To jest wydarzenie w historii Polski, przynajmniej w tej skali, całkowicie nowe - ocenił.