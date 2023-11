Jarosław Kaczyński o "niemieckim chamstwie" i "zagrożeniu likwidacji państwa polskiego"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że Donald Tusk jest "człowiekiem Niemiec". Zdaniem prezesa PiS propozycje zmian w traktatach unijnych "to jest nie tylko odebranie suwerenności, ale likwidacja państwa polskiego".

Wchodząc do Sejmu na inaugurację posiedzenia X kadencji, prezes PiS stwierdził, że sytuacja polityczna w Polsce jest "dynamiczna, a nie taka, jak niektórzy sądzą". - Zagrożenie suwerenności i właściwie likwidacja państwa polskiego, bo te propozycje, które zostały przedstawione (chodzi o zmiany w traktach unijnych - przyp. red.), to jest nie tylko odebranie suwerenności, ale likwidacja państwa polskiego - mówił Kaczyński.

Dopytywany przez Arletę Zalewską, reporterkę "Faktów" TVN, czy chodzi mu o przejęcie władzy przez Donalda Tuska, powiedział: - Nie. Mówię o tym, na co on ma się zgodzić, bo po to został tutaj wprowadzony.

- To jest człowiek Niemiec, no chyba wielokrotnie to udowadniał. Jednocześnie Niemcy nie ukrywają, że to jest ich plan, to jest w umowie koalicyjnej - tłumaczył. - (Kanclerz Niemiec Olaf - red.) Scholz wygłosił takie przemówienie, które wyraźnie mówiło już o hegemonii Niemiec, więc trudno tutaj mówić, że jest inaczej - ocenił Kaczyński.

Reporterka "Faktów" TVN zauważyła, że "Donald Tusk nie podejmował żadnych decyzji, które miałyby na to wskazywać". - Jak to nie podejmował decyzji? Przecież komisja (prawdopodobnie Komisja Europejska - red.), w której są przedstawiciele EPL-u, z poparciem EPL-u, to poparła i przedstawiła - odpowiedział Kaczyński.

Kaczyński: ile było chamstwa, niemieckiego chamstwa ze strony Platformy Obywatelskiej

Prezes PiS zapytany został również o to, czy nie było w ostatnich latach "za dużo arogancji ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości"? - A ile było arogancji, takiego niebywałego chamstwa, takiego niemieckiego chamstwa ze strony Platformy Obywatelskiej - stwierdził Kaczyński.

Wcześniej w Sejmie prezes PiS ocenił, że nie wie, czy ewentualna misja tworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego skazana jest na porażkę. - Państwo mają swoją wiedzę, ja mam swoją - dodał.

- Będzie to wielki sukces, jeżeli się to mu uda - stwierdził później Kaczyński. Odpowiadając na kolejne pytania, przyznał, że "szef partii zawsze jest odpowiedzialny" za wynik wyborczy.

