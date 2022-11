Warakomska: gdyby to były opowiastki dziadunia, można byłoby machnąć ręką. Ale to mówi człowiek, który rządzi

Jarosław Kaczyński odleciał ze swoimi poglądami od tego, co myśli i czuje społeczeństwo - mówiła w TVN24 publicystka Dorota Warakomska. Komentowała w ten sposób wypowiedź prezesa PiS o "dawaniu w szyję" przez młode kobiety, co ma być "złym prognostykiem", jeśli chodzi o rodzenie dzieci.

W weekend podczas spotkania w Ełku Jarosław Kaczyński stwierdził, że "jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie". Dodał, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa, bo "kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". - Ale jak do 25. roku życia daje w szyję to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - ocenił.

Kaczyński w Ełku o niskiej dzietności: jak do 25. roku życia kobieta daje w szyje to, nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach TVN24

Warakomska: Kaczyński odleciał ze swoimi poglądami od tego, co czuje społeczeństwo

Słowa prezesa PiS komentowała w TVN24 publicystka Dorota Warakomska. - Gdyby to były opowiastki wujaszka, czy dziadunia na imprezie rodzinnej, to można byłoby machnąć ręką i przyjąć to z uśmiechem - stwierdziła.

- Ale to jest wystąpienie człowieka, który rządzi naszym krajem. To są słowa bardzo niepokojące i ewidentnie wskazujące na to, że Jarosław Kaczyński odleciał ze swoimi poglądami od tego, co myśli i czuje społeczeństwo - powiedziała.

Jak mówiła, "jeśli przyjrzymy się sytuacji w innych krajach, to jasno widzimy, że kobiety chcą rodzić dzieci w krajach, w których czują się bezpieczne". - Jedna sprawa to znalezienie odpowiedniego partnera, ale drugą kwestią są regulacje prawne, dostęp do legalnej aborcji, do antykoncepcji, do edukacji seksualnej. A co najważniejsze - równe prawa na rynku pracy - wyliczała publicystka.

Warakomska: dziś wrogiem dla Jarosława Kaczyńskiego są młode kobiety

- Wrzucanie kolejnego antagonizującego tematu to coś, w czym Jarosław Kaczyński czuje się najlepiej. Bo najlepiej rządzi się krajem, który jest podzielony i który ciągle ma nowego wroga. Dziś wrogiem dla Jarosława Kaczyńskiego są młode kobiety - mówiła.

Zaznaczyła, że "jeśli skutkiem będzie zaangażowanie się osób, które do tej pory się nie angażowały, to doskonale". - Ja temu przyklaskuję - podsumowała Warakomska.

Autor:ads\mtom

Źródło: TVN24