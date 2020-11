Fogiel o słowach Kaczyńskiego: nie istnieją ekspertyzy, ale to czysta statystyka

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który zarzucił opozycji, że ma "krew na rękach" wynikała z czystej statystyki - przekonywał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

W środę 18 listopada w czasie obrad Sejmu Jarosław Kaczyński zarzucił opozycji, że "ma krew na rękach" w związku z popieraniem manifestacji przeciw decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. - Wszystkie te demonstracje, które popieraliście, kosztowały już życie wielu osób - mówił. - Jeżeli w Polsce będzie praworządność, to wielu z was będzie siedziało - powiedział, odpowiadając na okrzyki "Będziesz siedział".

Fogiel: Nie istnieją ekspertyzy, ale to czysta statystyka

O słowa Kaczyńskiego był pytany we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. - To jest czysta statystyka. Prawdopodobnie niemożliwe jest powiązanie konkretnego zakażenia z konkretną bytnością danej osoby - powiedział polityk PiS.

Dodał, że Kaczyński "mówił o odpowiedzialności z artykułu 165 kk, który mówi o sprowadzeniu zagrożenia w czasie epidemii".

Dopytywany, na jakich ekspertyzach opierał swoją wypowiedź prezes PiS, Fogiel stwierdził, że prezes PiS opierał się o to, że "jeżeli ktoś łamie zakaz zgromadzeń w czasie epidemii, inicjuje wielotysięczne demonstracje, to czysta statystyka pokazuje, że tam musi dojść do zakażeń".

Pytany po raz kolejny o źródło wypowiedzi Kaczyńskiego, powiedział: - Nie istnieją ekspertyzy, które mówią, jak każda osoba się zaraziła.

Fogiel: rozumiem, że mogą się pojawiać wątpliwości co do działań policji

Fogiel komentował też ostatnie działania policji wobec protestujących. -Z tego co mi wiadomo, policja wykonuje swoje obowiązki, które polegają na utrzymywaniu czy przywracaniu porządku - mówił. - Rozumiem, że mogą się pojawiać wątpliwości (co do działań policji - red.). Tak samo po protestach, jak i po Marszu Niepodległości. Rolą kierownictwa policji, a potem nadzorującego ją ministerstwa, jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości - dodał Fogiel.

Przekonywał, że wyjaśnienia dotyczące kontrowersyjnych interwencji "sukcesywnie spływają". Stwierdził też, że obecność na protestach nieumundurowanych funkcjonariuszy to "standardowa procedura i "dzieje się tak od lat".

- Jeżeli chodzi o użycie przymusu bezpośredniego, za każdym razem zależy to od oceny sytuacji na miejscu. (...) Najwidoczniej wystąpiło zagrożenie, atak na policję - powiedział, odnosząc się do sytuacji, gdy nieumundurowani funkcjonariusze bili uczestników protestu teleskopowymi pałkami.

Fogiel o zatrzymanej fotoreporterce: była ubrana jak uczestnicy demonstracji

Fogiel odniósł się też do zatrzymania fotoreporterki agencji RATS Agaty Grzybowskiej w czasie poniedziałkowego protestu w Warszawie przed resortem edukacji. Dziennikarka pokazywała funkcjonariuszom swoją legitymację prasową, ale mimo tego została wsadzona do policyjnej furgonetki i odwieziona na komisariat.

- Mamy informacje, które przekazała policja. Dziennikarka miała naruszyć cielesność funkcjonariusza, kopała go i wówczas została zatrzymana. Policja twierdzi, że w momencie zatrzymania nie wiedziała, że ta osoba jest dziennikarzem - mówił Fogiel.

Podkreślił też, że "dziennikarze, tak jak posłowie, również nie są poza prawem". Przekonywał, że fotoreporterka "była ubrana w sposób zgodny ze wszystkimi wytycznymi dla uczestników tej demonstracji". - Maseczki w momencie zatrzymania pani redaktor nie miała. Miała za to kaptur, który świetnie maskował jej twarz - dodał poseł PiS.

Fogiel: opowieści o polexitach są wyssane z palca

Gość TVN24 pytany był też o ewentualne wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Zapewnił, że "Polska jest, chce być i będzie członkiem Unii". - Wszystkie opowieści o polexitach są wyssane z palca. Są jedynie rojeniami opozycji, której trudno jest przyjąć, że w negocjacjach korzysta się z tych narzędzi, które mamy na podstawie traktatów - zaznaczył, odnosząc się do zapowiadanego weta Polski w sprawie wieloletniego budżetu Wspólnoty. - To jest pewnego rodzaju manipulacja, to znaczy wtrącanie dyskusji o polexicie do dyskusji politycznej w sytuacji, kiedy nie dzieje się nic nadzwyczajnego - przekonywał. Według polityka PiS weto Polski w negocjacjach nad unijnym budżetem "jest realną perspektywą, jeżeli w negocjacjach nie osiągniemy sytuacji satysfakcjonującej dla wszystkich stron".

