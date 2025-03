Kaczyński o kłótni w Białym Domu

Na pewno stało się niedobrze - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do kłótni w Gabinecie Owalnym podczas spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dodał, że "w tej chwili trzeba przede wszystkim mówić o drogach wyjścia".

W piątek w Białym Domu doszło do kłótni prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem i wiceprezydentem J.D. Vance'em, którzy atakowali Zełenskiego i zarzucali mu brak wdzięczności. Odwołano też podpisanie umowy dotyczącej ukraińskich złóż.

Kaczyński: trzeba mówić o drogach wyjścia

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapytany w poniedziałek na konferencji prasowej o to, co się wydarzyło w Biały Domu, powiedział, że nie chce tego oceniać w tej chwili. - Na pewno stało się niedobrze - dodał.

- Natomiast w tej chwili trzeba przede wszystkim mówić o drogach wyjścia. I to, co pociesza po spotkaniu londyńskim, to jest to, że tam chyba nikt nie miał wątpliwości, nawet Donald Tusk - chociaż on zmienia zdanie ciągle, więc nie wiem jak to jest - że trzeba się jednak porozumieć ze Stanami Zjednoczonymi - mówił.

- Po prostu Stany Zjednoczone w tej chwili dysponują realną siłą, realną możliwością oddziaływania na państwo typu takiego jak dzisiaj Rosja. To znaczy państwo, które nie liczy się żadnymi regułami ani prawa międzynarodowego, ani żadnymi zasadami, które zostały w toku dziejów, szczególnie ostatnich kilkuset lat, stworzone - ocenił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński PAP/Szymon Pulcyn

Mówił o "empatii wobec Ukrainy, kraju napadniętego, w sposób bardzo bohaterski się broniącego". - Trzeba to przyjąć do wiadomości i na tej podstawie rozmawiać z jednej strony z Amerykanami, z prezydentem Trumpem, z jego współpracownikami, a z drugiej strony trzeba by Stany Zjednoczone, korzystając ze swojej siły, doprowadziły w końcu do tego - oczywiście z udziałem także Ukrainy, bo nie chodzi o zawieranie jakichś umów ponad głowami - pokoju, bo pokój jest na pewno bardzo potrzebny - stwierdził Kaczyński.

Dodał, że "wszyscy tu w Polsce oczekujemy pokoju i pokój jest korzystny dla Ukrainy". - Co do warunków, nie chcę się w tej sprawie wypowiadać. Nie reprezentuję tutaj Ukrainy, nie jestem Ukraińcem. To jest kwestia woli narodu ukraińskiego, narodu, który dzisiaj reprezentuje pan Zełenski - powiedział.

Autorka/Autor:js/ft

Źródło: TVN24