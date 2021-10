Jarosław Kaczyński: Donald Tusk nie potrafi przegrywać

Kaczyńskiego spytano też o "ataki furii", których zdaniem prowadzącego rozmowę pracownika gazety miał dostawać lider PO Donald Tusk . Wicepremier odpowiedział, że "pamięta zachowanie Tuska po przegranych wyborach prezydenckich" w 2005 roku. - W Sejmie siedzieliśmy niedaleko siebie i widziałem jak on atakował posłanki. Trzeba było dosłownie bronić tych pań przed jego słowną agresją, taką furiacką właśnie. Kompletnie nad sobą nie panował" - powiedział prezes PiS . - Ten człowiek nie potrafi przegrywać, nie potrafi uznawać woli wyborców - swoją porażkę z moim świętej pamięci bratem uznał za skandal, a nie za werdykt obywateli. On tak postrzega świat - dodał.

Kaczyński: mamy perspektywę na utrzymanie władzy przez dwie kolejne kadencje

Kaczyński: jesteśmy w stanie zrealizować nasze plany bez pieniędzy z Funduszu Odbudowy

Kaczyńskiego spytano, w jaki sposób Polska będzie się dalej "bronić". "Będziemy robić swoje i realizować swoje cele. Tak będzie na przykład w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Dokumenty są już przygotowane. To mój komitet za nie odpowiada. To duże przedsięwzięcie, finalizujemy je na poziomie przygotowania, a gdy tylko ten etap się zakończy, nabierze biegu proceduralnego. W innych sprawach będziemy - posługując się argumentami znacznego kalibru - przekonywać naszych partnerów, iż próby zabierania nam tego, co się należy, to nie jest najszczęśliwszy pomysł" - powiedział.