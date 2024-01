"To prezydent ma rację, nie Jarosław Kaczyński". Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika

To prezydent ma rację, nie Jarosław Kaczyński - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" szef gabinetu Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek, odnosząc się do słów prezesa PiS w kwestii potencjalnego ułaskawienia prawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

We wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek był dopytywany o słowa Jarosława Kaczyńskiego, które odnoszą się do sprawy ułaskawienia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezes PiS rozmawiał z innym politykiem partii na tyle głośno, że nagrały to kamery, w tym kamera "Faktów" TVN. - Mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu uwolni. Z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może trwać - mówił Kaczyński.

- To prezydent ma rację w tej sprawie, nie prezes Jarosław Kaczyński. To jest oczywiste, że gdyby prezydent zastosował rady w dobrej wierze składane przez Prawo i Sprawiedliwość i prezesa Kaczyńskiego, to byłoby to po prostu bezskuteczne, bo nieuznawane jest jego pierwsze ułaskawienie, więc aktualizacja tego ułaskawienia też nie będzie uznawana - powiedział Mastalarek.

- Odpowiadam panu jeszcze raz, to prezydent Duda ma rację, a nie prezes Jarosław Kaczyński. Rada, którą w mediach przedstawiało Prawo i Sprawiedliwość, żeby sięgnąć do pierwszego ułaskawienia i je w pewien sposób zaktualizować, ponowić, to nie zadziała - dodał.

Politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pod koniec grudnia 2023 roku zostali skazani prawomocnym wyrokiem na kary więzienia. Obydwaj nie uznają tego wyroku i twierdzą, że są niewinni. Powołują się na ułaskawienie przez prezydenta, które zostało zastosowane w 2015 roku, po wyroku nieprawomocnym. Eksperci jednak nie podzielają tego zdania, o czym szerzej pisaliśmy m.in. w serwisie Konkret24.

