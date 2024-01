Kaczyński: mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu uwolni. Chodzi o Kamińskiego i Wąsika

- Mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu uwolni. Z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może trwać - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński do polityka swojej partii. Kaczyński odniósł się w tej wypowiedzi do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który mógł zastosować akt łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent wybrał jednak dłuższą drogę postępowania ułaskawieniowego.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński pojechał w piątek do zakładu karnego w Przytułach Starych (woj. mazowieckie), gdzie karę więzienia odbywa skazany prawomocnym wyrokiem sądu Maciej Wąsik. Nie mógł się spotkać z osadzonym. Gdy prezes PiS wsiadał do samochodu, powiedział do innego polityka PiS, że ma nadzieję, że "prezydent się zdecyduje i w końcu uwolni".

Kaczyńskiemu chodziło o sprawę Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, skazanych prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności, wobec których prezydent mógł zastosować akt łaski, ale tego nie zrobił.

- Mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu uwolni. Z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może trwać - powiedział Jarosław Kaczyński do posła PiS na tyle głośno, że nagrały to kamery.

Kamery uchwyciły, co Kaczyński powiedział do posła PiS Fakty TVN

Kaczyński chciał odwiedzić Kamińskiego w zakładzie karnym

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedził w piątek zakład karny w Przytułach Starych (woj. mazowieckie), gdzie karę więzienia odbywa skazany prawomocnym wyrokiem sądu Maciej Wąsik. On, jak i Mariusz Kamiński od kilku dni prowadzą w więzieniach głodówkę. Jak poinformował Kaczyński, nie pozwolono mu spotkać się z osadzonym. - Zapewniono mi, że on ze względu na swój stan zdrowia nie ma nawet tego dożylnego dożywiania, tak jak ma pan minister Kamiński, a o dożywianiu tym dolegliwym, czyli przez nos, no nie ma w tej chwili mowy - mówił.

Bodnar: prezydent cały czas ma w rękach instrument w postaci ułaskawienia

Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, odniósł się w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24 do sprawy skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe wobec wspomnianych polityków PiS. Zwrócił się właśnie do Bodnara, aby zwolnił na czas postępowania ułaskawieniowego Kamińskiego i Wąsika z zakładów karnych. Bodnar potwierdził, że otrzymał pismo prezydenta. Minister sprawiedliwości przypomniał, że "pan prezydent cały czas ma w rękach instrument w postaci ułaskawienia", podkreślając, że "do niczego nie jest mu potrzebny prokurator generalny". Stwierdził, że jakby prezydent chciał, to "mógłby jutro, ot tak", wydać akt ułaskawienia.

Bodnar: nie jestem przekonany, czy prezydent chce doprowadzić procedurę ułaskawienia do końca TVN24

Za co zostali skazani Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik

Zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani przez warszawski sąd okręgowy za niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień. Chodzi o okres od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku i działania dotyczące tzw. afery gruntowej. W okresie Mariusz Kamiński był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a Maciej Wąsik jego zastępcą. Razem z nimi skazano również dwóch innych członków ówczesnego kierownictwa CBA.

Jak stwierdził sąd okręgowy, Mariusz Kamiński "przekroczył przyznane mu uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków" w ten sposób, że "kierował popełnieniem" czynu zabronionego przez podległych mu funkcjonariuszy CBA "pomimo braku podstaw prawnych". Wyrok mówi m.in. o zaplanowaniu, zorganizowaniu i zrealizowaniu "przy wykorzystaniu wykonujących jego polecenia funkcjonariuszy CBA" (w tym Macieja Wąsika - red.) prowokacji. Stwierdza, że "zlecił zainicjowanie na podstawie podrobionych dokumentów" przeprowadzenie odrolnienia gruntów. Aby to uwiarygodnić - jak stwierdza sąd - "zlecił podrobienie szeregu dokumentów urzędów administracji rządowej i samorządowej", które wymieniono w wyroku.

Kulisy afery gruntowej. Materiał "Czarno na białym" z 2015 roku Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ek/gp

Źródło: Fakty TVN