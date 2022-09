Profesor Strzembosz wskazuje "najlepszy czynnik przekonujący, że te wybory nie będą sfałszowane"

Profesor Adam Strzembosz, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego, odnosząc się w "Tak jest" w TVN24 do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o tym, że przeciwnicy chcą fałszować wybory, stwierdził, że "najlepszym czynnikiem przekonującym, że te wybory nie będą sfałszowane, to byłaby likwidacja systemu Pegasus". Jego zdaniem prezes PiS powinien doprowadzić do takiej sytuacji, w której walka polityczna przy pomocy tego systemu "będzie niemożliwa".

Jarosław Kaczyński podczas środowego spotkania z wyborcami i sympatykami PiS w Siedlcach wzywał do stworzenia "korpusu ochrony wyborów", który miałby liczyć co najmniej 60 tysięcy osób . - Nasi przeciwnicy już dzisiaj mówią, że jeżeli przegrają wybory to będą sfałszowane. A co to oznacza? Że sami chcą fałszować. Pamiętajcie, że wybory są organizowane w Polsce przez samorządy, a kto ma najwięcej samorządów? Ta druga strona niestety, szczególnie w dużych miastach - przekonywał Kaczyński. Stwierdził, że trzeba prawnie zmienić sposób liczenia głosów, by był on "rzeczywiście transparenty i jawny, bo z tym bywa różnie".

Do stwierdzeń tych odniósł się profesor Adam Strzembosz, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który w "Tak jest" w TVN24 stwierdził, że "najlepszym czynnikiem przekonującym, że te wybory nie będą sfałszowane, byłaby likwidacja systemu Pegasus".

- Wiadomości uzyskiwanie w taki nielegalny sposób, o działaniach, przewidywaniach, planach drugiej strony w sporze politycznym, to jest coś, co łamie wiarygodność wyborów i musi nastawiać społeczeństwo na to, że różne cuda przy urnie mogą się zdarzyć - mówił dalej. - One nie muszą się zdarzyć w sensie liczenia (głosów), bo jeżeli się doskonale wie, co przeciwnik zamierza, można temu przciwdziałać - zauważył.

- Pan Jarosław Kaczyński powinien spowodować, że ten system zostanie z Polski usunięty albo poddany takim rygorom przez wiarygodne czynniki, jeżeli chodzi o jego kontrolę, że walka polityczna przy pomocy tego urządzenia będzie niemożliwa - mówił dalej profeosor Strembosz.

Stwierdził, że "to jest elementarna podstawa wiarygodności obydwu stron, a przede wszystkim drugiej strony tego sporu, która w tej chwili rządzi, ponieważ tylko ona tym urządzeniem dysponuje".

Pegasus. Doniesienia o inwigilacji w Polsce

Pegasus umożliwia zdalny dostęp do zainfekowanych telefonów komórkowych. Sprzedawane służbom wywiadowczym i organom ścigania na całym świecie oprogramowanie szpiegujące wykorzystuje luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych Android i iPhone, by uzyskać dostęp do zawartości urządzenia - od wiadomości po zdjęcia. Program pozwala również na zdalną aktywację kamery i mikrofonu w telefonie bez wiedzy ofiary.

