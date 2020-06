"Kogo pan nazwał hołotą?". Kaczyński milczy i odchodzi, nie podnosząc wzroku

Nie zwalniając kroku i w milczeniu, Jarosław Kaczyński przeszedł sejmowym korytarzem obok reporterki, która pytała go, kogo w czwartek w Sejmie nazwał "hołotą". Prezes PiS zwrócił się w ten sposób do opozycji podczas ostrej wymiany zdań w trakcie debaty nad wotum nieufności dla ministra zdrowia. Przemysław Czarnek (PiS) przekonywał, że "to była odpowiedź na to, co się działo na sali", a Robert Kropiwnicki (KO) zapowiedział złożenie wniosku do komisji etyki poselskiej.

Kaczyński: takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym Sejmie

Milczący Kaczyński i pytania o "hołotę"

Tuż po głosowaniu Kaczyński pojawił się na sejmowym korytarzu w towarzystwie posła PiS Krzysztofa Sobolewskiego, pełnomocnika wyborczego komitetu ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy.

Reporterka "Faktów" TVN próbowała zapytać prezesa PiS o jego słowa. - Panie prezesie, kogo pan nazwał hołotą? - zwróciła się do Kaczyńskiego. Ten jednak, nie zwalniając kroku, nie podnosząc wzroku i bez słowa, przeszedł dalej.

Na ponowne pytanie: "Kogo pan miał na myśli, mówiąc 'hołota'?", prezes PiS również nie odpowiedział i oddalił się.

TVN24

TVN24

"To była odpowiedź na to, co się działo na sali"

Poseł Przemysław Czarnek (PiS) przekonywał, że reakcja Kaczyńskiego na sali plenarnej "to była odpowiedź na to, co się działo na sali i na to, jak absolutnie, skandalicznie kłamano z mównicy sejmowej". - To jest rzeczywiście przesada - uznał. Pytany, czy prezes PiS powinien przeprosić Nowacką, odparł: - Proszę pytać pana prezesa.

Na uwagę, że ministrowie i sam Kaczyński nie słuchali przemówienia posłanki KO, Czarnek odpowiedział, że "słuchali, wszystko było dobrze słychać".

Myślę, że będzie wniosek do komisji etyki

Poseł Robert Kropiwnicki (KO), mówiąc o zachowaniu rządzących, ocenił, że "to jest coś niesamowitego, jak nisko upadli, jak oni nami gardzą". - I tego właśnie mamy dosyć - dodał.

Zdaniem posła opozycji, Kaczyński "powinien przeprosić" za swoje słowa. - Myślę, że wniosek do komisji (etyki poselskiej - red.) będzie składany, ale to wymaga jeszcze analizy - zapowiedział. Jego zdaniem "pogarda PiS-u w stosunku do innych ludzi wyszła tu w całości".

"To nie pierwszy raz"

Szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski uznał, że "to nie pierwszy raz, kiedy prezes Jarosław Kaczyński ma w nosie zasady kultury osobistej". - To nie pierwszy raz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość obraża słowami i stosuje mowę nienawiści - dodał.

Jego zdaniem "Prawo i Sprawiedliwość za każdym razem, gdy to robi, robi to w sposób chamski, pogardliwy i taki, który pokazuje, jakie standardy panują tam wewnątrz".

Autor:akr/pm

Źródło: TVN24