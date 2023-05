"Trwają prace". Kaczyński o ustawie o 800 plus i projekcie w sprawie bezpłatnych leków

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przekazał w środę, że trwają prace dotyczące projektu w sprawie bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci. Zapowiedział, że przed zakończeniem kadencji Sejmu projekt będzie uchwalony. Dodał, że jeszcze w tej kadencji ma zostać uchwalona ustawa wprowadzająca od stycznia 800 plus.

Prezes PiS podczas wystąpienia w siedzibie partii przypomniał, że 10 dni temu zakończył się "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości", podczas którego zapowiedział między innymi podniesienie świadczenia wychowawczego 500 plus do 800 złotych oraz wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób po 65. roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kaczyński mówił, że na tej konwencji jego partii padło kilka ważnych zapowiedzi, więc teraz jest pytanie o to, czy są one wiarygodne. - Mogę powiedzieć, że rząd przystąpił w tej chwili do ich realizacji - powiedział.

Jarosław Kaczyński TVN24

Kaczyński: trwają prace dotyczące leków

- Trwają już prace dotyczące leków, tak, żeby jeszcze przed zakończeniem kadencji, przynajmniej w wielkiej części te sprawy zostały już uchwalone i wprowadzone w życie, ale także prace nad tym, żeby ustawa 800 plus, oczywiście w realistycznym terminie związanym z obecną sytuacją budżetową, była 1 stycznia [2024 roku - przyp. red.] też już ustawą, która od razu będzie mogła działać. To znaczy, żebyśmy ją uchwalili jeszcze w tej kadencji - przekazał prezes PiS.

Kaczyński o podwyżce 500 plus TVN24

- Inne prace z tym związane - bo przecież mamy różnego rodzaju wymogi, które odnoszą się do procesu legislacyjnego, szczególnie w tak ważnych sprawach - zostaną zachowane, to znaczy konsultacje społeczne i to wszystko, co jest potrzebne, kiedy podejmujemy tego rodzaju sprawy bardzo ważne z punktu widzenia przede wszystkim społecznego, ale też mające daleko idące skutki budżetowe - powiedział.

Adamczyk: mam nadzieję, że Sejm przyjmie na tym posiedzeniu ustawę znoszącą opłaty na autostradach

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który wystąpił razem z Kaczyńskim, mówił o pracach na projektem dotyczącym zniesienia opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez państwo. - Na polecenie prezesa Rady Ministrów Ministerstwo Infrastruktury wraz z Ministerstwem Finansów przygotowało w szybkim tempie projekt ustawy pozwalający zaniechać poboru opłat na autostradach zarządzanych przez państwo. Przypomnę - to autostrada A4 i autostrada A2, na wskazanych tamże odcinkach - powiedział.

Dodał, że projekt ustawy został przekazany do KPRM przez resort infrastruktury. - Na posiedzeniu rządu w ubiegły wtorek projekt ustawy został przyjęty przez rząd, przekazany do Sejmu. Tam został nadany numer druku (…) Projekt ma przyjęty już tryb legislacyjny - mówił.

Adamczyk wyraził nadzieję, że na tym posiedzeniu Sejmu projekt zostanie przyjęty. - Mamy wszyscy nadzieję, że Senat zajmie się szybko ustawą przyjętą przez Sejm, nie będzie zwlekał, bo przecież Polacy na tę decyzję czekają, czekają niecierpliwie i z nadzieją - dodał szef resortu infrastruktury.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk PAP/Leszek Szymański

Co zakłada projekt dotyczący autostrad?

Zniesienie opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektu jest zaniechanie poboru opłat za przejazd autostradą od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (czyli samochodów osobowych oraz motocykli) na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Aktualnie takie opłaty funkcjonują na autostradach: A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica.

Nadal będzie natomiast pobierana przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej opłata elektroniczna od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów poruszających się tymi odcinkami autostrad.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że celem nadrzędnym ustawy jest utrzymanie bądź nawet zwiększenie możliwości komunikacyjnych obywateli oraz zmniejszenie faktycznych wydatków, które ponoszą kierowcy samochodów osobowych. "Brak odpłatności oznaczać będzie bowiem, że na ponad 1300 km sieci autostrad zarządzanych przez stronę publiczną kierowcy pojazdów osobowych będą poruszać się swobodnie, bez konieczności uiszczania opłat" - dodano.

Przypomniano też wcześniejsze zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury, że nie będzie kontynuacji koncesji na odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków, a fragment ten - zgodnie z projektem ustawy - będzie bezpłatny dla samochodów osobowych. Należąca do Stalexportu koncesja na zarządzanie tym odcinkiem autostrady wygasa w 2027 roku.

Jak podano w uzasadnieniu, w wyniku rezygnacji z odpłatności autostrad od samochodów osobowych przychody z opłat ulegną zmniejszeniu o około 230 milionów złotych średniorocznie w perspektywie 10 lat.

Z kolei w Ocenie Skutków Regulacji podano, że zniesienie opłat za przejazd autostradami państwowymi od pojazdów osobowych spowoduje przeniesienie części ruchu z dróg alternatywnych, wybieranych obecnie przez kierowców z uwagi na opłaty na autostradach. Zwiększy się zatem poziom bezpieczeństwa na drogach krajowych i samorządowych w okolicy autostrad, a ponadto zostaną zaoszczędzone środki na ich utrzymanie i remonty.

CZYTAJ TAKŻE: Rząd chce zrezygnować z opłat na autostradach. W KPO obiecał coś innego

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js//now

Źródło: TVN24, PAP