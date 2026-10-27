NEWS MICHALSKIEGO Jarosław Kaczyński nieobecny w Sejmie. Karol Karski wyjaśnia Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Karski: Jarosław Kaczyński był nieobecny w Sejmie, bo jest przeziębiony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Jarosław Kaczyński był nieobecny w Sejmie podczas zeszłotygodniowego posiedzenia. Nie było go na sali plenarnej między innymi podczas głosowania nad ustawą znoszącą dwukadencyjność w samorządach.

O powody absencji prezesa PiS pytany był rzecznik dyscypliny PiS Karol Karski w programie "News Michalskiego" w TVN24+. - Przeziębienie, tak się zdarza. Akurat był na zwolnieniu lekarskim - odpowiedział.

Podkreślił przy tym, że choroba prezesa PiS to "nic poważniejszego". - Czasem trzeba pewne rzeczy po prostu odleżeć. No to jest jesień, taki moment po prostu, ni to ciepło, ni to zimno. Łatwo coś po prostu złapać i trzeba to po prostu przeleżeć - mówił Karski.

Wskazał też datę możliwego powrotu Kaczyńskiego do obowiązków. - Wiem, że pierwsze spotkania Jarosława Kaczyńskiego były jeszcze chwilę temu umawiane na 4 listopada - powiedział.