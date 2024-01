Jarosław Kaczyński do dziennikarza TVP Info: ja z wami nie rozmawiam

- Najpierw jedziemy do miast wojewódzkich, później do wszystkich byłych miast wojewódzkich, przypominam, że było ich do 1998 roku 49, a później także do wszystkich powiatów - poinformował. - Chcemy dotrzeć do każdego powiatu - powiedział. Kaczyński dodał, że planowane są także "inne przedsięwzięcia, o których dzisiaj nie będzie mówił, ale które też zostaną podjęte". - Sądzę, że będą miały poważne znaczenie dla naszej przyszłości i dla przyszłości Polski - ocenił.